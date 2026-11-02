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02.11.2026, 12:47
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Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова козырнула красивыми ногами в дерзкой юбке из полупрозрачной сетки. Спортсменка появилась на мероприятии бренда, с которым давно сотрудничает.
Белорусская теннисистка, первый номер женской теннисной ассоциации в 2024 году
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