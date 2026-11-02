Прозрачная юбка и пиджак на голое тело: Шарапова выгуляла смелый образ

Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова козырнула красивыми ногами в дерзкой юбке из полупрозрачной сетки. Спортсменка появилась на мероприятии бренда, с которым давно сотрудничает.