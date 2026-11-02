Советский и российский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли. В «Детройте» заработал репутацию одного из лучших хоккеистов поколения, одинаково эффективно играющего в нападении и защите. В 1994 году первым из европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку НХЛ. После ухода из «Детройта» в 2003 году выступал за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон».

Всего в НХЛ провёл 1248 матчей и набрал 1179 очков. Карьеру игрока завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском «Металлурге». В составе сборной нашей страны стал трёхкратным чемпионом мира (1989, 1990 и 2008), серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр.