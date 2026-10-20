Публикаций: 35
20.10.2026, 00:00
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20 октября 2026 года — 293-й день года по григорианскому календарю. В XX и XXI веках эта дата соответствует 7 октября по юлианскому календарю.
Сколько дней до Нового года?
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