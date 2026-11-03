Новосибирская область

Субъект России, входит в состав Сибирского федерального округа. Расположена на юго-востоке Западной Сибири. Административный центр — город Новосибирск. Площадь территории области 177,76 тыс. км². Граничит с Томской, Омской, Кемеровской областями, Алтайским краем, республикой Казахстан. Основная река - Обь, на которой расположена Новосибирская ГЭС. Численность населения на 2023 год - свыше 2,7 млн человек. Экономика Новосибирской области нетипична для России: с середины 2000-х сектор услуг составляет более 60% валового регионального продукта, при относительно небольшой доле промышленности - 20-24 %, сельское хозяйство 6-9 %.На территории области находится более 520 месторождений различных полезных ископаемых.

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