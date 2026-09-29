Парализовать до зимы: в Британии раскрыли план России по Киеву

Британский журнал The Economist опубликовал материал, посвященный усилению системных ударов ВС РФ по Киеву. Если раньше украинские и западные эксперты предрекали, что украинской столице тяжело будет пережить зиму из-за отключений электричества, отопления и связи, то теперь, как утверждает журнал, ситуация может быть еще хуже. В публикации говорится, что Россия может парализовать город еще до наступления зимы. Таким образом, пик ударов придется на ноябрь.

«Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что, по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, саботажа и политического хаоса против столицы», — пишет британское издание. По оценкам источников, пик этой кампании может прийтись на ноябрь.

В материале отмечается, что помимо традиционных ударов по объектам энергетики, теперь поражаются и дата-центры и склады торговых сетей. В публикации подчеркивается, что Россия имеет ввозможность регулярно и массово применять новейшие реактивные беспилотники и баллистические ракеты, с которыми украинская ПВО практически не может справиться.

Украинское издание "Страна" ранее отметило, что усиление российских ударов буквально обрушило киевский рынок недвижимости. Из столицы наблюдается отток населения. И если в Киеве цены на квартиры падают, то в западных регионах Украины теперь начали расти.

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