Литва внедряет украинскую систему обнаружения дронов

Литва приступила к внедрению разработанной Украиной акустической и радиоэлектронной системы обнаружения беспилотников SkyFortress, сообщило Минобороны балтийской республики. По словам министра обороны Робертаса Каунаса, Вильнюс решил не создавать систему заново, а воспользоваться уже действующей на Украине.

SkyFortress с помощью искусственного интеллекта обнаруживает низколетящие объекты по акустическому или электромагнитному следу. Система классифицирует их как дроны или ракеты.

Литва также получает доступ к электронной библиотеке реальных записей SkyFortress. Это позволит использовать накопленные данные для настройки и распознавания.

Обучение литовских операторов будут проводить украинские специалисты. Формат и сроки подготовки в сообщении не раскрываются.

Другие технические параметры системы, включая дальность обнаружения и стоимость внедрения, не приводятся. Не уточняется и то, на какой территории Литвы разместят комплексы.

Украина активно развивает акустические и радиоэлектронные средства обнаружения дронов на фоне регулярных атак беспилотников. Подобные системы дешевле классических радиолокационных комплексов и работают по характерному звуку или излучению двигателей.

Литва увеличивает расходы на ПВО и противодроновую оборону, координируя усилия с союзниками по НАТО. Страны Балтии фиксировали нарушения своего воздушного пространства и регулярно сообщали о появлении неопознанных объектов у своих границ.

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