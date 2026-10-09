Раскрыто, какими последствиями для НАТО чревата блокада Калининграда

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, какими последствиями для НАТО чревата блокада Калининграда.

Комментируя подготовку Североатлантического альянса к ядерным учениям Steadfast Noon и заявления о том, что маневры не представляют угрозы для России, спикер указал, что в НАТО действительно испугались, потому что на протяжении долгого времени в Альянсе «с улыбкой» воспринимали заявления РФ о том, что с ядерной державой лучше не ссориться.

Как заметил Камкин, до противников России теперь начинает доходить, что курс на открытую конфронтацию в Балтийском море, захват судов и учения со сценарием по захвату Калининградской области может грозить «жестким ответом» со стороны Москвы.

Эксперт полагает, что взятый НАТО миролюбивый тон является признанием того, что «взорвались горячие головы в Брюсселе», и это не что иное, как попытка чуть-чуть сдать назад.