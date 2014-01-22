История: Анна Миртова: российский первопроходец в слоуп-стайле

В программе Игр дебютируют хаф-пайп и слоуп-стайл, соответствующие решения МОК были приняты летом 2011 года. Российским тренерам предстояло в кратчайшие сроки найти спортсменок, способных быстро освоить все тонкости новых дисциплин и влиться в борьбу с мировыми лидерами. При подборе кандидаток в формирующуюся команду специалисты обратили внимание на могулисток, ведь те уже обладали умением исполнять в воздухе сложные прыжки. Одной из девушек, на которую сделал ставку тренерский штаб, стала Анна Миртова.