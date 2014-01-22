СОЧИ. 22 ФЕВРАЛЯ. – Здесь чествовали долгожданных российских медалистов: олимпийскую чемпионку по фигурному катанию в командных соревнованиях Юлию Липницкую, первую в истории страны олимпийскую чемпионку по фигурному катанию в индивидуальных соревнованиях Аделину Сотникову и серебряных медалистов-лыжников: призеров в эстафете Александра Бессмертных и Дмитрия Япарова и призера в командном спринте классическим стилем Никиту Крюкова – а также их тренеров.
СОЧИ. 21 ФЕВРАЛЯ. – Так, здесь состоялась встреча с победителями и участниками ралли «Дакар»: Андреем Каргиновым (КАМАЗ-Мастер), победителем в категории «Грузовики», Алексеем Наумовым, единственным российским мотоциклистом, финишировавшим в сложнейшем ралли-марафоне планеты, и Сергеем Карякиным, победителем этапа ралли в категории «Квадроциклы».
СОЧИ. 18 ФЕВРАЛЯ. – Экипаж вручил Александру Жукову, президенту Олимпийского комитета России, необычные дары: икону с ликом святого Николая Угодника и лампаду с огнем из итальянской базилики Святого Николая.
СОЧИ. 13 ФЕВРАЛЯ.– Чествование победителей Олимпийских соревнований в парном катании – чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, серебряных призеров Ксении Столбовой и Федора Климова и обладателей шестого места Веры Базаровой и Юрия Ларионова состоялось в Доме болельщиков Олимпийской команды России
СОЧИ, 7 ФЕВРАЛЯ 2014. Дом болельщиков олимпийской команды России — одна из лучших идей, которая была реализована в Сочи, — поделился своими впечатлениями от визита в Дом болельщиков советский фигурист, чемпион мира и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Олег Васильев
Среди почетных болельщиков, посетивших сегодня экспозиции: главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, известный телеведущий Сергей Брилев и российская теннисистка Мария Шарапова, которая вместе с остальными гостями наблюдала на боль-шом экране клубной зоны Дома за выступлением российских фигуристов в командных соревнованиях.
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент ОКР, член МОК Александр Жуков, заместитель Председателя прави-тельства РФ Дмитрий Козак, Министр спорта РФ Виталий Мутко, помощник Президента РФ Игорь Левитин.
В программе Игр дебютируют хаф-пайп и слоуп-стайл, соответствующие решения МОК были приняты летом 2011 года. Российским тренерам предстояло в кратчайшие сроки найти спортсменок, способных быстро освоить все тонкости новых дисциплин и влиться в борьбу с мировыми лидерами. При подборе кандидаток в формирующуюся команду специалисты обратили внимание на могулисток, ведь те уже обладали умением исполнять в воздухе сложные прыжки. Одной из девушек, на которую сделал ставку тренерский штаб, стала Анна Миртова.
И точно уж не каждый сможет всегда быть рядом с таким человеком или строить с ним семью. Но многие из наших спортсменов уже нашли свои «идеальные пары», готовые терпеть их «прогулы» и поддерживать на каждом повороте жизненного и профессионального пути.