Алексей Гордеев
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Внедорожник Сергея Заворотного взорвался утром 13 ноября в Чертанове. Бывший советник Азарова в тяжелом состоянии, СК возбудил дело о покушении на убийство.
История иконы «Троица» Андрея Рублева, смысл каждой детали и чем она отличается от других изображений Троицы. Где икона находится сейчас и можно ли ее увидеть.
Собирая ребенка в школу, родители обычно думают о форме, рюкзаке, тетрадях и ручках. А вот обувь нередко покупают по остаточному принципу: главное, чтобы была красивой, подходила по цвету и хватило хотя бы до конца учебного года. Особенно велик соблазн взять пару «на вырост». Но с детской обувью такая экономия может выйти боком. Слишком тесная пара сдавливает стопу, слишком большая заставляет ребенка буквально удерживать ее ногой.
Перед 1 сентября родителям стоит думать не только о форме и канцелярии, но и о здоровье ребёнка. Врач-ортопед, травматолог Денис Гусев рассказал «МК», на что обратить внимание при подготовке школьника.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пригласил президента России Владимира Путина отправиться на рыбалку. Встреча с главой региона состоялась в рамках поездки главы государства на остров Итуруп.
Август для некоторых российских пенсионеров может оказаться последним месяцем, когда есть смысл проверить свои пенсионные документы. Если в сведениях Социального фонда России не хватает данных о работе в советские годы, заработке или других периодах, которые влияют на пенсионные права, после предоставления подтверждающих документов выплату могут пересчитать. А перерасчет в сторону увеличения по общему правилу производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения.
Первый класс позади. Кажется, самое сложное уже случилось: ребенок привык к школе, родители научились собирать рюкзак за пять минут, а список необходимых покупок давно известен. Многие уверены, что теперь остается лишь повторить прошлогодний маршрут по магазинам. Но именно здесь многие совершают ошибку.
Первый класс — важный этап не только для ребенка, но и для родителей. Впервые нужно собрать школьный рюкзак, выбрать форму, купить десятки канцелярских принадлежностей и при этом понять, что действительно понадобится, а что останется лежать без дела.
Каждый год с приходом тепла и началом сезона «тихой охоты» в социальных сетях и новостных лентах появляются трогательные видео: грибник или дачник находит в траве крошечного косуленка или зайчонка, который доверчиво тычется носом в руки. Сердце обливается кровью, кажется, что малыш потерян и брошен на произвол судьбы.
24 июля 2026 года Московский областной суд поставил точку в одном из самых резонансных и циничных уголовных дел последних лет. 27-летний местный житель Артем Миссюра услышал свой приговор — пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Суд признал его виновным в серии отравлений близких людей, жертвами которых стали двое: бабушка и друг детства. Еще семь человек, включая родителей, сестру, девушку и друзей, чудом выжили благодаря усилиям врачей.
6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова, опубликовала итоги боевой работы за июнь на славянско-краматорском направлении.
Минувшей ночью российские военные нанесли сокрушительный удар по украинским портам. Взрывы гремели в Одессе и Черноморске — под прицел попали склады с горючим, мастерские по сборке дронов и даже иностранные корабли, которые везли оружие для ВСУ.
Четвертая бригада ВС РФ, отличившаяся при освобождении Константиновки в ДНР, в 2026 году будет переформирована в дивизию. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, озвучив также ключевые успехи российских войск за июнь и текущие задачи на всех оперативных направлениях.
В среду, 1 июля 2026 года, жителей столичного региона ожидает настоящее испытание на прочность. По данным прогностических моделей, индекс ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) в Москве и Подмосковье достигнет отметки 8. Это означает, что солнце переходит в агрессивную фазу, превращая обычную прогулку в рискованное мероприятие. Что стоит за этой цифрой и как спасти свое здоровье — разбираемся с экспертами.
Украинский супертяжеловес Александр Усик официально объявил, что отказывается от всех своих титулов WBA, IBF и WBC. Однако вместо завершения карьеры боксер намекнул на громкий прощальный бой, который уже окрестили его «последним танцем» в профессиональном боксе.
За минувшую неделю подразделения «Южной» группировки войск значительно улучшили тактическое положение, продвинувшись в глубину обороны противника. В ходе активных штурмовых действий в Константиновке окружены и уничтожаются украинские формирования, а общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки превысили 1280 военнослужащих.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что коррупционный скандал с трудоустройством родственников президента Майи Санду является не следствием злого умысла оппозиции, а закономерным итогом внутренней борьбы за ресурсы между кланами в правящей Партии действия и солидарности (ПДС). По его словам, публичный образ главы государства «рухнул» после её неуклюжих попыток дистанцироваться от скандала.
Правительство РФ обеспокоилось обеспечением бесперебойного снабжения сельхозпроизводителей горючим в разгар полевых работ. По итогам совещания в кабинете министров вице-премьер Александр Новак дал комплексные поручения, направленные на предотвращение дефицита и сдерживание цен на топливном рынке.
Подразделения группировки войск «Запад» продолжают активные наступательные действия в зоне специальной военной операции. За минувшую неделю российским штурмовым отрядам удалось значительно улучшить тактическое положение, нанеся огневое поражение формированиям сразу трех механизированных, штурмовой бригады ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и трем бригадам теробороны. Ключевые бои проходили в районе города Красный Лиман, где противник понес значительные потери в живой силе и технике.
В ночь на 26 июня Вооружённые силы России нанесли комбинированный групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия по объектам на территории Украины.
В Москве открылась экспозиционная площадка «Не/музей». Проект ориентирован на подростков и молодежь. Это новый для российской практики формат профилактической работы. Упор сделали на интерактивность и наглядность.