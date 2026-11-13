«Разносится» - не тот случай: ортопеды предупредили родителей, какую обувь нельзя покупать ребенку к школе

Собирая ребенка в школу, родители обычно думают о форме, рюкзаке, тетрадях и ручках. А вот обувь нередко покупают по остаточному принципу: главное, чтобы была красивой, подходила по цвету и хватило хотя бы до конца учебного года. Особенно велик соблазн взять пару «на вырост». Но с детской обувью такая экономия может выйти боком. Слишком тесная пара сдавливает стопу, слишком большая заставляет ребенка буквально удерживать ее ногой.