Артем Евдокименков
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В эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский должен отправиться в Москву, если действительно готов к заключению мира с Россией.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в период сезонной смены шин мошенники заметно активизируются: они выманивают персональные данные и похищают деньги у россиян через поддельные сайты магазинов шин и дисков, а также обманывают граждан с помощью фейковых объявлений о продаже шин по заниженной цене.
Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что Владимир Зеленский рискует лишиться американской помощи из-за постоянных требований в адрес Вашингтона.
Американские СМИ сообщают, что военные США нанесли удар по иранскому острову Кешм на юге страны, объяснив это оборонительными целями и ответом на действия Тегерана. Телеканал Press TV в ночь на вторник передавал, что на Кешме слышны взрывы.
Газета The New York Times сообщает, что вторым пилотом самолёта, который разбился в районе города Гринэйкрс в округе Палм-Бич и унёс жизни девяти человек, была 20-летняя девушка, получившая лицензию пилота за три года до трагедии.
Американка Криста Пайк, пережившая введение двух доз препарата при смертельной инъекции, направила в суд штата Теннесси жалобу на условия содержания в реабилитационном центре для заключённых.
По данным Минобороны России, артиллеристы группировки Восток уничтожили в Запорожской области пункты управления беспилотниками ВСУ, вычислив их по маршрутам возвращения дронов.
В эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ответственность за ситуацию в подвале дома под Киевом, где насильно удерживали людей, полностью лежит на Владимире Зеленском.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Красноярский краевой суд вынес приговор двум 18-летним жителям края за диверсию на железной дороге, назначив им восемь и пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
По сообщению Reuters, которое ссылается на неназванного американского чиновника, представлять США на переговорах по Украине в Абу-Даби 10 и 11 ноября, как ожидается, будут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.
Как сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X, Вашингтон рассчитывает, что предстоящие переговоры в Абу-Даби и Брюсселе позволят сделать новые шаги к урегулированию украинского конфликта.
Согласно публикации Биньямина Нетаньяху в соцсети X, премьер-министр Израиля призвал оппозиционный блок не создавать коалицию с арабскими партиями, а стремиться к формированию правительства национального единства.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф утверждает, что представители России и Украины при посредничестве США обсудят в Абу-Даби 10 и 11 ноября деэскалацию и безопасность после конфликта.
Согласно публикации спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети X, на текущей неделе американские переговорщики проведут в Брюсселе встречу с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО.
Как сообщил в соцсети X спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, трёхсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября.
Агентство Bloomberg сообщает, что Соединённые Штаты намерены обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить взносы в программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), предназначенную для закупки американских вооружений для Украины.
По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, возможная смена расстановки сил в конгрессе США после промежуточных выборов не принесёт Украине пользы.
Согласно сообщениям украинских СМИ, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) подвергся нападению с перцовым газом во время столкновений между протестующими и силовиками в Петропавловской Борщаговке под Киевом, после чего укрылся в автобусе.
По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, вечером 2 ноября в 23:45 в Московском районе на площади Конституции произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что Вашингтон добился определённого прогресса на переговорах с Ираном и с оптимизмом оценивает перспективы заключения дипломатического соглашения.
По сообщению украинского издания «Страна.ua», которое ссылается на заявление самого подразделения, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в Киевской области, где, как сообщалось, насильно удерживали несколько десятков человек, организовал 1-й корпус Национальной гвардии Украины, ультраправая бригада «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на видео, снятое у неофициальной тюрьмы в Киевской области, где, среди прочего, слышна русская речь.
По заявлению главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов) на Украине существует много домов, аналогичных зданию в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в подвале которого, по имеющимся данным, Нацгвардия удерживала мобилизованных и сбежавших военных.
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью украинскому блогеру Денису Елисеевичу заявила, что получила от нескольких авторитетных источников сведения о том, что именно Зеленский отказался от ряда соглашений по урегулированию украинского конфликта.
Украинские СМИ сообщают, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом из дома, в подвале которого Нацгвардия Украины удерживала мобилизованных и сбежавших военных, вывели раненого 14-летнего подростка.
По мнению депутата парламента Ирана Манучехра Моттаки, Тегеран может нанести удары по американским базам в Европе, если агрессия против исламской республики возобновится.
В телефонном интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится принимать решение о возобновлении масштабных боевых действий против Ирана.
В своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что за последний месяц в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области несколько человек были забиты до смерти.
По сообщению портала Rapporteur, вероятность отставки премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера оценивается примерно в 50%, однако даже в случае его ухода Бельгия не одобрит экспроприацию российских активов.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, назвал подвал в Борщаговке Киевской области, где удерживали мужчин, неофициальной тюрьмой и возможной пыточной для призванных в ВСУ.