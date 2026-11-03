В Раде назвали подвал в Борщаговке возможным местом пыток призывников ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, назвал подвал в Борщаговке Киевской области, где удерживали мужчин, неофициальной тюрьмой и возможной пыточной для призванных в ВСУ.