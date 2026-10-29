Елена Алексеенко
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Отбывающий пожизненный срок Кегашбек Орунбаев, известный как «Иволгинский потрошитель», в скором времени предстанет перед судом за еще одно убийство, совершенное в Красноярском крае в 1990-х годах, пишет «КП-Барнаул». Ранее он признался в серии убийств, совершенных в Алтайском крае и Бурятии.
В парламенте Республики Алтай на днях состоялась встреча депутатов с учительницей Президента России Владимира Путина Антониной Дмитриевой, которая находится в регионе на лечении. В ходе беседы педагог рассказала народным избранникам о том, каким был в школе будущий глава государства.
Московский городской суд 27 октября рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, осужденного в марте текущего года за покушение на мошенничество. Обвинительный приговор суда первой инстанции по итогам рассмотрения жалоб адвоката и представления прокурора был изменен. «Банкфакс» пишет, что экс-зампреду ужесточили наказание в части штрафа, увеличив его в 27 раз.
В Центральном районном суде Барнауле продолжается процесс по делу депутата Алтайского краевого Заксобрания, представителя фракции КПРФ в региональном парламенте Андрея Чернобая. На прошедшем заседании, которое состоялось 27 октября, суд допросил Татьяну Медведеву, которая, как полагает следствие, была фиктивно трудоустроена помощником Чернобая. Она стала последним свидетелем со стороны обвинения, допрошенным в рамках суда.
Московский городской суд 27 октября в апелляционном порядке рассмотрел уголовного дело бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Вышестоящая инстанция изменила приговор, но не отменила его. В какой именно части вердикт суда первой инстанции подвергся изменениям, на данный момент неизвестно.
Алтайский краевой суд 23 октября приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвоката бывшего руководителя Барнаульского завода механических прессов Сергея Ферапонтова. Также вышестоящая инстанция изучает доводы представления прокурора, в котором он просит пересмотреть дело экс-директора в первой инстанции, пишет «Толк».
Виталий Манишин, осужденный за 11 убийств и отбывающий 25-летний срок в исправительном учреждении, в следующем месяце попытается добиться оправдания в вышестоящем Восьмом кассационном суде общей юрисдикции. За месяц до судебного заседания алтайский священнослужитель Александр Микушин, известный своей активной гражданской позицией, высказался о деле «барнаульского маньяка» с духовной точки зрения.
В поселке Шерегеш Кемеровской области в ночь на 22 октября произошел пожар в нежилом здании на улице Снежной. Речь идет о популярном кафе-баре «Грелка», который расположен в курортной зоне. Отметим, весной этого года суд вынес приговор управляющему заведением по делу, связанному с отравлением туристов из Барнаула.
В Алтайском государственном медицинском университете завершился прием документов на участие в выборах ректора. По данным «Банкфакса», за кресло руководителя вуза планируют побороться четыре кандидата, в том числе и.о. ректора Ирина Шереметьева.
Родители учениц седьмого класса школы №137 Барнаула в соцсетях рассказали об очередном инциденте, который произошел в стенах учреждения. По их словам, один из мальчиков якобы систематически пристает к одноклассницам и будто бы трогает их за разные части тела. Родители рассказывают, что последний такой случай произошел 9 октября в школьном гардеробе. На ситуацию уже отреагировали в городском комитете по образованию.
Алтайский краевой суд 15 октября оставил в силе обвинительный приговор бывшего мэра Бийска Николая Нонко, согласно которому его признали виновным в должностных преступлениях, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Уголовное дело экс-градоначальника было связано со скандально известными «спековскими» домами.
В Алтайском крае суд вынес приговор 47-летнему бизнесмену из Новосибирска Кириллу Ритерману по делу о покушении на дачу взятки в размере 37 млн рублей для доступа на барнаульский полигон ТБО. Предпринимателя приговорили к пяти годам и шести месяцам в колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере более 74 млн рублей.
В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в начале октября поступила жалоба стороны защиты осужденного бывшего мэра Бийска Александра Студеникина. Предполагается, что адвокат намерен добиться изменения или отмены обвинительного приговора. Ранее бывшего градоначальника признали виновным в халатности при расселении аварийных домов, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.