«Трогал девочек»: барнаульцы заявили о «домогательствах» семиклассника к дочерям-школьницам

Родители учениц седьмого класса школы №137 Барнаула в соцсетях рассказали об очередном инциденте, который произошел в стенах учреждения. По их словам, один из мальчиков якобы систематически пристает к одноклассницам и будто бы трогает их за разные части тела. Родители рассказывают, что последний такой случай произошел 9 октября в школьном гардеробе. На ситуацию уже отреагировали в городском комитете по образованию.