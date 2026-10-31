Атаку Москвы БПЛА в ночь на 22 октября назвали одной из крупнейших

Масштабная атака беспилотников на Московский регион произошла вечером 21 октября и в ночь на 22 октября. По подсчетам ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина, она стала одной из крупнейших с начала 2026 года.