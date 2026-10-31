Карина Алексеева
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Президент Финляндии Александр Стубб раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда, отменившего отстранение российских хоккеистов от соревнований. Об этом сообщает Yle.
В Киеве сохраняются жесткие графики отключения электричества. По данным украинских СМИ, за последние сутки большинство жителей украинской столицы суммарно провели со светом около шести с половиной часов.
Российские средства ПВО за последние сутки перехватили 604 беспилотника и несколько ракет, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда Валерия Зорькина орденом «За доблестный труд».
В ночь с четверга на пятницу украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты. Это следует из сводки Воздушных сил ВСУ, опубликованной в их Telegram-канале.
Трех российских фигуристов — Евгения Плющенко, Алину Загитову и Илью Авербуха — включили в список главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Информация об этом появилась 30 октября на сайте ведомства.
Взрывы прогремели вечером во вторник в Днепре во время воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство "Укринформ" в своем Telegram-канале.
Прощание с рэпером Мишей Маваши состоится 28 октября в Воронеже. На церемонию допустят не более 50 человек — родственников и друзей. Как сообщает телеграм-канал Mash, время похорон держат в секрете.
Мэр Киева Виталий Кличко показал снимки Южного моста, который, по его словам, получил повреждения после атаки. Фотографии он разместил в своем Telegram-канале.
В Киеве временно остановили движение поездов на зеленой линии метро между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». Об этом пишут украинские СМИ.
Южный мост в Киеве получил повреждения после ночных взрывов. Об этом 27 октября сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом 26 октября сообщили в Минобороны России.
Большая часть Киева осталась без электроснабжения. Отключения также затронули Киевскую область, сообщает издание "Страна".
В Киеве возникли серьезные затруднения с движением: автомобилисты стоят в пробках, а пассажиры общественного транспорта ждут на остановках в длинных очередях. Об этом сообщает украинское издание "Новости.Live".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала курс японских властей реваншистским и предупредила о возможных последствиях. Об этом она заявила в комментарии для документального фильма "Забытый Генерал" китайской компании "Лаолэй фильмс".
Жителя Спасска-Дальнего задержали по подозрению в передаче украинской разведке сведений об объектах топливно-энергетического комплекса Приморского края. Об этом сообщила региональная антитеррористическая комиссия.
Танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк под флагом Мальты. Это первая поставка российского дизеля в США с 2022 года, сообщает Reuters.
Танкер с партией российского дизельного топлива должен прибыть в Нью-Йорк 7 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов LSEG.
Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 443 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Башкирии задержали женщину и ее сообщника, которые похитили 18-летнюю девушку ради выплат за смерть ее отца на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
В Германии задержали гражданина Украины, которого подозревают в сборе сведений о военной сфере в интересах российской разведки. Об этом сообщила Федеральная прокуратура ФРГ.
В Севастополе задержали мужчину, которого подозревают в государственной измене. По данным Центра общественных связей ФСБ России, он передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении военной техники и подразделений Черноморского флота.
Масштабная атака беспилотников на Московский регион произошла вечером 21 октября и в ночь на 22 октября. По подсчетам ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина, она стала одной из крупнейших с начала 2026 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспорядки в европейских странах проявлением серьезного кризиса. По его словам, волнения, начавшиеся во Франции, распространились на Италию и другие государства.
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский "24-й канал".
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа и четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго". Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего игрока телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.
Водитель пострадал при взрыве электромобиля в Печерском районе Киева. Об этом сообщила городская полиция.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за сделки по поставкам российского дизельного топлива. По мнению экс-главы государства, такая торговля "будет поддерживать российскую военную машину".
Посол России в Австралии Михаил Петраков заявил, что австралийские СМИ развернули кампанию против договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива.