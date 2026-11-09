Американскому президенту нужно было принять предложения о продлении лимитов в СНВ-3

В далеком 1986 году 40-летний бизнесмен Дональд Трамп обратился к президенту Рональду Рейгану с предложением назначить его спецпосланником в СССР по вопросам контроля над ядерными вооружениями. У Трампа был амбициозный план: он хотел заключить «сделку» с новым президентом Михаилом Горбачевым по сокращению ядерных боеголовок и их носителей. В то время было совокупно около 70 000 боеголовок у США и СССР.