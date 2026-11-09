Майкл Бом
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На прошлой неделе на промежуточных выборах американские избиратели вынесли самый строгий приговор президенту Дональду Трампу и его MAGA-движению. Это стало разгромом исторического масштаба и сокрушительным поражением трампизма. На этих выборах разочарованные трамписты, ранее зомбированные казавшимся им привлекательным популизмом шоумена и шарлатана, наконец образумились и «воспрянули ото сна».
У Дональда Трампа на прошлой неделе случилось уникальное для него внешнеполитическое прозрение: он наконец понял, что надо относиться к Китаю абсолютно на равных, а не свысока.
Если бы Трамп хоть немножко знал российскую историю и русский менталитет, то он бы понял, что любая его попытка «принудить РФ к миру» обречена на провал.
На прошлой неделе Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение о создании ядерной программы в Саудовской Аравии (СА). Этот договор беспрецедентный, так как он исключает инспекции и мониторинг МАГАТЭ, что может иметь далеко идущие последствия для всего мира.
Весьма символично, что президент Дональд Трамп подписал рамочное соглашение с Ираном именно в Версале, городе, который неизбежно ассоциируется с капитуляцией.
Бедный Дональд Трамп. Тут слово «бедный» употреблено вовсе не в материальном смысле, понятное дело, а в духовно-психологическом. Ведь в последние недели у президента США было уж очень много неудач — больше чем, обычно. (Возможно, злой дух Анкориджа ему мстит за невыполненные обещания, данные России.)
«Куба далеко, Куба рядом». Многие россияне старшего поколения, придерживающиеся левых взглядов, с ностальгией помнят это советское выражение. А сейчас, вспоминая братский советско-кубинский союз против американских империализма и военщины, они не могут равнодушно относиться ко всему, что ныне творят американцы на Острове свободы.
Во время недавнего саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина среди всех тяжелых вопросов в американо-китайских отношениях самым насущным и болезненным оказался Тайвань.
Недавняя сенсационная разоблачительная статья в The New York Times — действительно откровение. Она очень подробно описывает, насколько легкомысленно и непродуманно Дональд Трамп принимает самые серьезные решения, напрямую касающиеся всего мира.
Бывший президент США Джимми Картер наверняка переворачивается в гробу, глядя на сегодняшнюю политику Дональда Трампа в Персидском заливе.
У меня четкое ощущение дежавю. Военная кампания Дональда Трампа в Иране очень напоминает мне злосчастную военную кампанию Джорджа Буша-мл. в Ираке по количеству фальшивых предлогов и манипуляции разведданными.
В далеком 1986 году 40-летний бизнесмен Дональд Трамп обратился к президенту Рональду Рейгану с предложением назначить его спецпосланником в СССР по вопросам контроля над ядерными вооружениями. У Трампа был амбициозный план: он хотел заключить «сделку» с новым президентом Михаилом Горбачевым по сокращению ядерных боеголовок и их носителей. В то время было совокупно около 70 000 боеголовок у США и СССР.
Президент Дональд Трамп задумал поменять G7 на G5 c новым составом: США, Китай, Россия, Индия и Япония. Так сообщило издание Politico, сославшись на свои источники в Белом доме.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Дональд Трамп выступил с сенсационным заявлением: он, кажется, отказался от силового варианта захвата Гренландии.
«Это наше полушарие». Именно так Дональд Трамп в его характерном громком стиле озаглавил свой пост 4 января, спустя сутки после того, как американские спецназовцы захватили Николаса Мадуро.