Освободившейся по УДО Анне Сорокиной грозит депортация

В начале недели в прессе мелькали сообщения о том, что 31-летняя Анна Сорокина, предпочитающая вымышленную фамилию Дельви и отсидевшая более трех лет за мошенничество, не то будет вот-вот депортирована в Германию, где проживают ее родители и младший брат, не то уже покинула США. Во вторник ее адвокат по иммиграционным делам сообщил, что Сорокина, выдававшая себя за германскую наследницу с 67-миллионным состоянием, вновь опротестовала решение суда о своей депортации и пока пребывает в США.