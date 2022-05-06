Владимир Козловский
Публикаций: 104
Владимир Данилович Козловский родился в 1947 г. в Москве, закончил Институт восточных языков при МГУ (ныне ИСАА) по специальности «История Индии», учил хинди, урду, бенгали, санскрит. Закончил аспирантуру Института Востоковедения АН СССР по специальности «Идеология раннего сикхизма». Участник диссидентского движения. Уехал в США в 1974 г. Живет в Нью-Йорке. Преподавал русский в Корнельском университете, советские субкультуры в Йеле, индийские религии в университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Изучал советологию и русскую историю в аспирантуре Йельского университете, закончил аспирантуру Нью-Йоркского городского университете по политологии. С 1979 г. — корреспондент русской службы Би-би-си, 1980-81 — завотделом печати в газете «Нью джуиш таймс» в Нью-Йорке, с 1983 по 2010 — обозреватель «Нового русского слова», 2001-2017 г. политический комментатор телекомпании RTVI. В 1990-х — нью-йоркский корреспондент «Аргументов и фактов», «Коммерсанта-Daily», «Сегодня», «Времени новостей», «Санкт-петербургских ведомостей», «Мегаполиса-экспресса», журналов «Столица» и «Фас». В 2000-х печатается в нью-йорскских «Еврейском мире», в израильских «Вестях», московских «Комсомольской правде», «Новой газете», «Совершенно секретно», «Новом времени».