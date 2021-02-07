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Происшествия 5682

СК подозревает двух росгвардейцев в убийстве экс-главы села в Махачкале

Главк СКр по Дагестану распространил на своем сайте заявление относительно убийства вечером в субботу в Махачкале в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова. В документе отмечается, что в "убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" подозреваются двое сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан.

По версии следствия, инцидент произошел примерно в 20 часов.  Из-за ранее возникших неприязненных отношений, с целью совершения убийства, двое росгвардейцев из имевшихся при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего Капланова. В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела, расследование уголовного дела продолжается.

Толпа окружила отдел полиции в Махачкале после убийства экс-главы села

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По данным телеграм-канала Baza, убийцами Капланова стали бойцы ОМОН — братья Курбановы, которые стреляли из табельных пистолетов Ярыгина, сделав в общей сложности 36 выстрелов.

Троюродный брат погибшего Рамзан Султанов считает, что Капланова могли убить из-за некоего земельного спора.

Также находился в конфликте с нынешним главой Новолакского района Магомедом-Гаджи Айдиевым.

После происшествия у Советского РОВД Махачкалы собрались около 300 человек — друзей, знакомых и родственников убитого. Очевидцы говорят, что там звучали выстрелы. 

К зданию Советского РОВД затем были стянуты силы полиции, а на место прибыло все руководство республиканской полиции, сотрудники следственного комитета и Росгвардия.

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Автор:
Полиция СКР