Российский охотник чудом выжил после нападения медведя

В Иркутской области охотник смог застрелить напавшего на него медведя и выжил

В деревне Большая Тарель Иркутской области 56-летний охотник выжил после нападения медведя. Мужчине, несмотря на тяжелые травмы, удалось застрелить хищника, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Инцидент произошел, когда мужчина увидел зверя возле своего дома. Он выстрелил и ранил медведя, после чего пошел за ним в лес. Там хищник напал на охотника.

По данным других СМИ, в ходе схватки ружье охотника дало осечку, и мужчине пришлось добивать зверя ножом в шею, после чего он произвел контрольный выстрел.

С открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами от укусов пострадавший был госпитализирован в Качугскую районную больницу, а затем переведен в областную.

Его состояние оценивается как средней тяжести. У мужчины есть все необходимые разрешения на охоту.

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