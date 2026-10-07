Ураганный ветер повалил деревья и оставил без света часть Барнаула

Из-за урагана в Барнауле без света остались шесть пригородных поселков

В некоторых районах Барнаула из-за ураганного ветра пропало электричество, а также упали деревья. Об этом сообщили в городской администрации.

6 октября, порывы до 16 м/с стали причиной 12 происшествий в городе. Электричество пропало в шести поселках: Центральном, Казенной Заимке, Затоне, Пригородном, Новомихайловке и Лебяжьем. В Затоне и Пригородном подачу ресурса уже наладили, а в остальных четырех точках специалисты продолжают устранять последствия непогоды.

Кроме того, ветер повалил шесть деревьев, в результате чего два автомобиля получили повреждения. Дерево также рухнуло на газовую колонку, из-за чего восемь многоэтажек остались без газа.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов сообщил, что в Приморье прогнозируются дожди и ветер до 27 метров в секунду.

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