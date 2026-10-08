В ФРГ полиция застрелила 27-летнего мужчину

Немецкое издание Welt сообщило о трагическом инциденте в городе Туттлинген, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

«В ходе полицейской операции возле ратуши был застрелен 27-летний мужчина», — сообщает издание.

Подробности проведённой операции не разглашаются. Инцидент произошёл в районе ратуши, однако другие детали происшествия не уточняются.

На данный момент информация о мотивах и обстоятельствах случившегося не раскрывается. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.

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