Врач сравнила пользу супа и салата на обед

Диетолог Мария Фрага сравнила пользу супа и салата в качестве обеда. Об этом она рассказала изданию Eating Well.

По ее словам, оба блюда помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови. Однако ключевое значение имеют ингредиенты. Чтобы избежать резких скачков сахара, лучше выбирать супы с животными белками. Например, с нежирной курицей или говядиной. Особенно в сочетании с овощами, не содержащими крахмал.

Такие супы повышают чувствительность клеток к инсулину. Также они замедляют пищеварение благодаря растворимой и нерастворимой клетчатке.

Салат оказывает аналогичный эффект. Фрага рекомендовала выбирать его, если хочется легкое и сытное блюдо. Оно должно быть богато овощами и клетчаткой. В салат стоит добавлять белки, качественные углеводы и полезные жиры. Тогда он насыщает и не повышает уровень сахара в крови.

При этом диетолог не советует выбирать на обед что-то одно. Лучше съесть и суп, и салат. Это позволит насладиться разными вкусами и обеспечит организму разнообразие растительной пищи.