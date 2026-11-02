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02.11.2026, 08:00
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В 2026 году День народного единства выпадает на среду, поэтому длинных непрерывных выходных не будет — россияне отдыхают только один день, 4 ноября. Зато накануне, во вторник 3 ноября, рабочий день сокращается на один час.
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