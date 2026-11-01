Должность: заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

Дата рождения: 14 сентября 1965 года.

ФИО: Медведев Дмитрий Анатольевич.

Происхождение

Дмитрий Медведев родился в Ленинграде. Был единственным ребенком в семье. Отец, Анатолий Афанасьевич Медведев (1926–2004), профессор Ленинградского технологического института имени Ленсовета (сейчас Санкт-Петербургский государственный технологический институт); родился в Ленинграде. Дед по отцовской линии, Афанасий Федорович Медведев (1904–1994), выходец из Курской губернии; был партийным работником, участвовал в Великой Отечественной войне.

Мать — Юлия Вениаминовна, урожденная Шапошникова. Филолог, преподавала в Ленинградском педагогическом институте (ныне — Российский государственный педагогический университет), работала экскурсоводом в Павловском дворце (город Павловск). Родилась в 1939 году в рабочем поселке Алексеевка (ныне город, центр городского округа в Белгородской области). «Дед по материнской линии, Вениамин Сергеевич Шапошников, действительно шил шапки, — вспоминал Дмитрий Медведев. — Работал в разных местах, воевал».

Детские и юношеские годы

Дмитрий Медведев вырос в Купчине, историческом районе на юге Санкт-Петербурга. Учился в средней школе №305, в первый класс пошел в 1972 году. По признанию самого Медведева, он, мягко говоря, не был лучшим учеником в школе, а в какие-то периоды учился совсем неровно. Однако в определенный момент понял, что если не начнет нормально учиться, то что-то может в жизни не получиться в целом, в результате школу окончил весьма неплохо.

После окончания школы, в 1982 году, поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). По словам Дмитрия Медведева, он довольно долго выбирал профессиональную стезю и в своем выборе не разочаровался: «Когда я начал учиться, мне с каждым днем это нравилось все больше и больше. Я понимал, что мне просто реально повезло, мне интересно. Это мое».

В одной группе с Медведевым учились Константин Чуйченко (нынешний министр юстиции РФ) и Антон Иванов (в 2005–2014 гг. — председатель Высшего арбитражного суда РФ). В числе однокурсников Медведева были также Николай Винниченко (ныне заместитель генпрокурора РФ), Елена Леоненко (зампредседателя Следственного комитета РФ), Артур Парфенчиков (глава Республики Карелия), Илья Елисеев (заместитель председателя правления Газпромбанка). На втором курсе Дмитрий Медведев познакомился с Анатолием Собчаком: будущий мэр, а тогда профессор ЛГУ, преподавал на факультете гражданское право.

В студенческие годы активно занимался спортом. Стал победителем университетских соревнований по тяжелой атлетике в своей весовой категории. Во время учебы в вузе, в 1986 году, вступил в КПСС и оставался в партии до августа 1991 года.

Окончив в 1987 году юридический факультет ЛГУ, Медведев поступил в аспирантуру факультета, стал ассистентом кафедры гражданского права. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию. Тема работы: «Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия».

Начало профессиональной и политической деятельности

Весной 1989 года Дмитрий Медведев помогает Анатолию Собчаку, баллотировавшемуся в народные депутаты СССР, в его избирательной кампании. В 1990-м, после избрания Анатолия Александровича председателем Ленсовета, занимает должность его советника.

После избрания Собчака мэром Ленинграда (с 1991 года — Санкт-Петербург) Медведев стал экспертом, на внештатной основе, Комитета мэрии по внешнеэкономической деятельности, который возглавлял Владимир Путин. Сотрудничество с мэрией продолжалось до 1996 года. В июне 1996-го Анатолий Собчак проиграл выборы главы города, и его команда покинула Смольный.

Основное место работы Дмитрия Медведева в начале 1990-х — юридический факультет СПбГУ. Доцент Медведев преподает гражданское и римское право, занимается научной деятельностью. Становится одним из авторов трехтомного учебника «Гражданское право» под редакцией А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого (написал для него четыре главы), коллектив авторов был удостоен премии Правительства РФ.

Одновременно пробует себя в бизнесе. Вместе с бывшими однокурсниками Антоном Ивановым и Ильей Елисеевым учреждает юридическую фирму «Балфорт». Входит в число соучредителей компании «Илим Палп Энтерпрайз», контролирующей ряд предприятий лесного комплекса, становится директором компании по юридическим вопросам.

«Я превратился в полноценного корпоративного юриста, профессионально занимался большими бизнес-проектами, — вспоминал Медведев об этом периоде своей жизни. — У меня до 1999 года был очень продуктивный период. Я считал, что моя жизнь сложилась». ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве и Администрации Президента

Новый поворот в жизни Дмитрия Медведева произошел после назначения Владимира Путина председателем Правительства РФ. В октябре 1999 года Медведев занимает должность заместителя руководителя аппарата п+6равительства. 31 декабря 1999 года, в день досрочной отставки Бориса Ельцина, Дмитрий Медведев Указом и.о. Президента РФ Владимира Путина назначается заместителем руководителя президентской администрации. Вскоре после этого возглавил предвыборный штаб Путина, баллотировавшегося на высший государственный пост.

В июне 2000 года стал первым заместителем руководителя Администрации Президента (руководитель Александр Волошин). 30 октября 2003 года, после того как Волошин подал в отставку, назначен главой Администрации Президента РФ. Вошел в состав Совета Безопасности России. В 2000–2001 гг. и 2002–2008 гг. был председателем совета директоров ОАО «Газпром». 21 октября 2005 года назначен первым заместителем председателя Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (председатель Совета Владимир Путин).

14 ноября 2005 года назначен первым заместителем председателя Правительства РФ. С 13 июля 2006 года — председатель президиума Совета по реализации приоритетных национальных проектов по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Был куратором национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Доступное жилье", "Сельское хозяйство".

Во главе государства

10 декабря 2007 года состоялась встреча руководства партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская сила» и Аграрной партии с Президентом России, в ходе которой партийными лидерами было высказано предложение выдвинуть Дмитрия Медведева кандидатом на пост главы государства. Идея получила одобрение Владимира Путина. 17 декабря 2007 года на съезде «Единой России» Медведев был официально выдвинут кандидатом в президенты.

На прошедших 2 марта 2008 года выборах Дмитрий Медведев одержал победу в первом туре, набрав 70,28 процента голосов избирателей, пришедших на избирательные участки. 7 мая 2008 года вступил в должность Президента России.

9 августа 2008 года в ответ на действия вооруженных сил Грузии в Южной Осетии объявил о начале российской военной операции, названной им операцией по принуждению к миру. 26 августа 2008 года подписал указы о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия независимыми и суверенными государствами.

В своем первом Послании Федеральному собранию, оглашенном 5 ноября 2008 года, предложил внести поправки к Конституции, увеличивающие срок полномочий Госдумы на один, а Президента — на два года. Корректирующий Основной закон президентский законопроект был незамедлительно одобрен парламентом.

24 сентября 2011 года, выступая на съезде «Единой России», Дмитрий Медведев заявил о готовности заняться практической работой в Правительстве, то есть фактически — об отказе идти на следующий президентский срок. Кандидатом на пост главы государства он предложил выдвинуть Владимира Путина. Как пояснил Медведев, этот вариант развития событий обсуждался с Путиным еще в тот период, когда сформировался их товарищеский союз. ФОТО: KREMLIN.RU

После Кремля

С 8 мая 2012 года — председатель Правительства РФ. С 26 мая 2012 года — председатель партии «Единая Россия». 8 мая 2018 года, выступая в Госдуме, заявил о необходимости принимать решение по поводу пенсионного возраста, добавив, что существующая планка выхода на пенсию была установлена очень давно и что с тех пор жизнь стране сильно изменилась в лучшую сторону: «Изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни».

16 июня 2018 года законопроект, предусматривавший поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством в Думу. Несмотря на резко негативное отношение населения к предложенным новация