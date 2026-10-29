Российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.Вице-президент хоккейного клуба "Динамо-Москва", главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России; член совета директоров, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги; основатель компании Vitawin (производство и дистрибуция спортивного питания) и ряда компаний, предоставляющих услуги в сфере спортивного маркетинга, медиа, спортивной экипировки; председатель совета директоров управляющей компании Arena Events.