Пираты новой волны

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Совсем недавно захваченный американцами юный сомалийский пират Абдували Абдухадир Мюзе признал себя виновным в морском разбое. Таким образом к своему логическому завершению двигается первый за последние 100 лет “пиратский” процесс в США. Несмотря на то что слушания длятся много месяцев, Штатам нужно отдать должное: они решились судить пирата, в то время как многие другие страны, освободив захваченные суда, просто отпускают бандитов на все четыре стороны. Но важнее не наказать нескольких пиратов, а предотвратить сам факт захвата торгового судна. Чтобы найти эффективный способ борьбы с современными “джентльменами удачи”, необходимо понять, кто они. Какое оно, пиратство XXI века? Об этом “МК” побеседовал с видными экспертами.