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Индонезия

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Государство в Юго-Восточной Азии. Расположено на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийского океанов. Является крупнейшим островным государством в мире.

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