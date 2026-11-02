884 материала по теме
Государство в Юго-Восточной Азии. Расположено на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийского океанов. Является крупнейшим островным государством в мире.
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