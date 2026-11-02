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Удмуртия

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Удмуртская Республика входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Столица — город Ижевск. Образована как Удмуртская (до 1931 года — Вотская) автономная область 4 ноября 1920 года, 28 декабря 1934 года преобразована в Удмуртскую Автономную Социалистическую Советскую Республику. 20 сентября 1990 года Верховный совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Удмуртской Республики. С 11 октября 1991 года — Удмуртская Республика.

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