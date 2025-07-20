На экс-замглавы Минобороны Попова возбудили новые дела о миллионных взятках

Следственный комитет России возбудил новые дела о взятках на сумму в 30 миллионов рублей на бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом Попов продолжает оставаться в больнице.

В сообщении говорится, что дела возбуждены по двум эпизодам, но обвинение Попову пока не предъявлено в связи с его состоянием здоровья.

Речь идет о предоставлении Попову квартиры в центре Москвой одной из подрядных организаций, которая делала ремонт в здании Минобороны, а также из-за предоставления той же организацией ему автомобиля Lexus LX 570. По версии следствия, это можно трактовать, как взятку, в размере 34 миллионов рублей.

Напомним, что Попов был задержан 29 августа 2024 года за хищение денежных средств и злоупотребление полномочиями. Вины он не признал.