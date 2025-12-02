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Политика 14493

Володин назвал имя человека, который едва не довел мир до ядерной войны

Госдума продлила параллельный импорт еще на один год

Госдума заклеймила позором Джо Байдена и продлила параллельный импорт еще на один год. Нижняя палата во вторник приняла в первом чтении законопроект, продлевающий полномочия кабмина по введению мер, направленных на минимизацию негативных последствий антироссийских санкций.

Госдума продлила параллельный импорт еще на один год

Особые полномочия правительства продлеваются на 2026 год с целью насыщения российского рынка товарами, а также обеспечения возможности непрерывной работы российских производителей и налаживания новых логистических путей для российских импортеров в условиях санкционного давления недружественных стран, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также пролонгируется механизм упрощенного порядка оценки соответствия товаров, который нужен для обеспечения параллельного импорта. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, закон в его первоначальном виде (он был принят сразу после введения санкций) и продление его действия еще на один год — это «ответ тем, кто считает, что нашу экономику можно разорвать в клочья». Громче всех на мировой арене о возможности «порвать российскую экономику» заявлял экс-президент США Джо Байден, поэтому ему от российских парламентариев тоже досталось.

- Вы знаете позицию прежнего президента США, Байдена, который сбежал позорно с выборов. Устроил коллапс в мире, чуть не довел до ядерной войны ситуацию. На Украине у него личные интересы семьи, - напомнил Володин и добавил, что сейчас вся Европа платит деньги для поддержания боевых действий на Украине, а там эти деньги разворовываются.

- Вот что такое Байден, вот кто такой бывший президент США, - заклеймил «сонного Джо» господин Володин. Он выразил надежду на то, что «эти времена, может быть, остались в прошлом». Но во избежание угроз, способных нанести вред России, необходимо сделать всё для его защиты. «Законопроект направлен именно на это: преодолеваем санкции — становимся сильнее», - резюмировал Володин.

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Автор:
Правительство РФ Вячеслав Володин Россия США