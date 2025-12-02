Госдума заклеймила позором Джо Байдена и продлила параллельный импорт еще на один год. Нижняя палата во вторник приняла в первом чтении законопроект, продлевающий полномочия кабмина по введению мер, направленных на минимизацию негативных последствий антироссийских санкций.

Особые полномочия правительства продлеваются на 2026 год с целью насыщения российского рынка товарами, а также обеспечения возможности непрерывной работы российских производителей и налаживания новых логистических путей для российских импортеров в условиях санкционного давления недружественных стран, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также пролонгируется механизм упрощенного порядка оценки соответствия товаров, который нужен для обеспечения параллельного импорта. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, закон в его первоначальном виде (он был принят сразу после введения санкций) и продление его действия еще на один год — это «ответ тем, кто считает, что нашу экономику можно разорвать в клочья». Громче всех на мировой арене о возможности «порвать российскую экономику» заявлял экс-президент США Джо Байден, поэтому ему от российских парламентариев тоже досталось.

- Вы знаете позицию прежнего президента США, Байдена, который сбежал позорно с выборов. Устроил коллапс в мире, чуть не довел до ядерной войны ситуацию. На Украине у него личные интересы семьи, - напомнил Володин и добавил, что сейчас вся Европа платит деньги для поддержания боевых действий на Украине, а там эти деньги разворовываются.

- Вот что такое Байден, вот кто такой бывший президент США, - заклеймил «сонного Джо» господин Володин. Он выразил надежду на то, что «эти времена, может быть, остались в прошлом». Но во избежание угроз, способных нанести вред России, необходимо сделать всё для его защиты. «Законопроект направлен именно на это: преодолеваем санкции — становимся сильнее», - резюмировал Володин.