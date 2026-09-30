Погром на Западном берегу: сотня поселенцев атаковала палестинское село

В Джалуде израильские активисты сожгли дома и заблокировали возвращение семьи

Более ста израильских поселенцев совершили нападение на палестинскую деревню Джалуд на Западном берегу реки Иордан. Нападавшие устроили поджоги жилых построек и сельскохозяйственных угодий, чтобы помешать местной арабской семье вернуться в свой родовой дом.

В ходе беспорядков нападавшие забросали камнями автомобили местных жителей и повредили линии водоснабжения. Палестинские власти заявили о бездействии патрулей безопасности, которые не пресекли насилие и не задержали зачинщиков погрома на месте событий.

Правозащитные группы отмечают резкий рост числа скоординированных атак радикальных поселенцев на аграрные поселения региона за последние месяцы. Международные наблюдатели призывают израильские власти обеспечить защиту гражданского населения и привлечь виновных к суду.

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