Пять протестующих прервали выступление Трампа в Техасе

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующим платят за срыв его выступлений перед сторонниками. Об этом он сказал на митинге в Техасе, где его речь неоднократно прерывали демонстранты.

По словам Трампа, за 15 минут выступления протестующие прервали его пять раз. Одного из участников акции охрана вывела из зала после того, как он выкрикивал реплики с места.

Американский лидер также обвинил демократов в том, что они якобы направляют протестующих на его мероприятия. Доказательств этому утверждению Трамп не привел.

Митинг в Сан-Антонио был посвящен поддержке кандидата республиканцев в Сенат Кена Пакстона. Перед мероприятием местные противники Трампа также объявляли о планах провести акцию протеста.

Читать дальше: США назовут сроки запуска новых военных баз в Гренландии

В США раскрыли причину отчаяния Каллас