Происхождение

Родился в Нью-Йорке. Отец, Фредерик Крист Трамп (1905-1999), был предпринимателем в сфере недвижимости; мать, Мэри Энн Трамп (урожденная Маклауд, 1912-2000), - домохозяйкой. По отцу имеет немецкие, по матери - шотландские корни. Мать появилась на свет в Великобритании, на острове Льюис-энд-Гаррис (северо-западная часть Шотландии). В Соединенные Штаты уехала в 17-летнем возрасте, в 1930 году. Отец родился в Нью-Йорке.

Дед по отцовской линии, Фредерик Трамп (1869-1918), появился на свет в Германии, в деревне Кальштадт (ныне - земля Рейнланд-Пфальц). Имя при рождении - Фридрих Трумп. В Соединенные Штаты впервые эмигрировал в 1885 году. В 1901 году на некоторое время вернулся на родину - чтобы найти себе невесту. В жены выбрал односельчанку, дочь соседа Элизабет Крист (1880-1966). В 1905 году молодая семья окончательно перебралась за океан.

Дональд Трамп был четвертым ребенком в семье. Всего у его родителей было пятеро детей. Трое из них уже ушли из жизни: старшая сестра Мэриэнн (1937-2023), старший брат Фредерик (1938-1981) и младший брат Роберт (1948—2020).

Изо всех братьев и сестер Трампа на сегодня в живых остается лишь его вторая старшая сестра Элизабет Джоан Трамп Гроу (родилась в 1942 году). До ухода на пенсию она работала в Chase Manhattan Bank (ныне - Chase Bank) помощником по административным вопросам.

Детские и юношеские годы

Вырос в Нью-Йорке, в боро (районе) Квинс. В школу пошел в возрасте пяти лет. Посещал вначале частную школу "Кью-Форест" (The Kew-Forest School). Учился здесь до седьмого класса. Затем, когда Дональду исполнилось 13 лет, родители отдали его Нью-Йоркскую военную академию (частная школа-интернат, одна из старейших военных школ в США), намереваясь приучить сына к дисциплине.

"Еще в начальной школе я был довольно самоуверенным и агрессивным парнишкой, - признается Трапм в своей автобиографической книге "Искусство совершать сделки". - Во втором классе я, можно сказать, подрался с учителем музыки, поставив ему синяк под глазом, поскольку считал, что он совершенно не разбирается в музыке. Меня чуть не исключили из школы. Я вовсе не горжусь этим поступком, но это лишний раз доказывает, что еще с детства я привык отстаивать свое мнение".

По словам Трампа, после окончания Нью-Йоркской военной академии он подумывал о поступлении в киношколу, но "в итоге решил, что недвижимость – это более прибыльный бизнес". В 1964 году он стал студентом Фордхэмского университета (Нью-Йорк), спустя два года перешел в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета (Филадельфия), которую окончил в мае 1968 года со степенью бакалавра наук в области экономики.

Предпринимательская деятельность

В 1968 году начал работать в компании своего отца (с 1973 года она носит свое нынешнее название - "The Trump Organization" ("Организация Трампа"). С 1971 года и до 2017 года - президент компании. Был и остается ее основным владельцем.

В настоящее время The Trump Organization представляет собой холдинг, объединяющий около 250 дочерних кампаний и филиалов. Деятельность этой обширной бизнес-империи весьма разнообразна и многогранна, простираясь от производства продуктов питания до организации конкурсов красоты, но основным ее направлением были и остаются девелопмент и управление недвижимостью.

Штаб-квартира The Trump Organization располагается в Башне Трампа (Трамп-Тауэр, Trump Tower), 68-этажном небоскребе в центре Нью-Йорка. Здесь же находятся личные апартаменты владельца компании.

Согласно оценке журнала Forbes (на июль 2024 года), состояние Дональда Трампа составляет 5,9 миллиарда долларов. Фото: AP

Начало и развитие политической карьеры

Впервые о своем желании стать президентом Трамп публично заявил в 1987 году. В нескольких крупных газетах он разместил рекламные объявления на всю полосу с изложением своей политической программы. Центральный ее пункт звучал так: "Америка должна прекратить платить за защиту стран, которые могут защищать себя сами". Однако до реального выдвижения кандидатуры дело тогда так и не дошло.

В следующий раз Дональд Трамп заявил о своих президентских амбициях в 2000 году. В то время он состоял в Партии реформ. Трамп выиграл несколько партийных праймериз, но в конце концов итоге вышел из гонки, а затем и из партии.

Это был не первый и далеко не единственный случай смены им политического лагеря. В 1980-х и 1990-х он был республиканцем, в 2001 году присоединился к демократам, в 2009-м - вернулся в Республиканскую партию. Во время президентской кампании 2008 года высказывался в поддержку Хиллари Клинтон, проигравшей в итоге праймериз Демократической партии. "Я знаю ее, она была бы хорошим президентом или вице-президентом", - заявлял он тогда.

В 2012 году Трамп выступил на крупнейшем форуме американских консерваторов, ежегодной Конференции консервативных политических действий. Считается, что это выступление стало началом его карьеры в качестве "республиканского" политика.

16 июня 2015 года объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов, пообещав стать "лучшим президентом, когда-либо сотворенным богом". Выиграв партийные праймериз, в июне 2016 года был официально утвержден кандидатом в президенты от Республиканской партии. Кандидатом в вице-президенты стал губернатора штата Индиана Майка Пенс. Фото: AP

Главной темой кампании Трампа была нелегальная миграция. Выступал за ограничение иммиграции в Соединенные Штаты, критиковал действующие власти за экономическую политику, ведущую к "утечке" рабочих мест в страны с более дешевой рабочей силой, за "ужасную", по его оценке, реформу здравоохранения. Основным лозунгом кампании стал призыв "вернуть Америке былое величие" ("Make America Great Again"), часто сокращаемый до аббревиатуры MAGA.

Стала победителем президентских выборов (прошли 8 ноября 2016 года), заручившись поддержкой 304 выборщиков. Основную соперницу Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, поддержали 227 выборщиков. Однако победу трудно назвать безукоризненной: одержана она была благодаря особенности национальной избирательной системы.

По числу голосов, отданных избирателями, вперед тогда вышла Клинтон, за которую проголосовало 48,2 процента принявших участие в выборах американцев (за Трампа - 46,1 процента). Это всего пятый случай в истории США, когда победитель выборов набрал меньшее количество голосов избирателей, чем проигравший кандидат.

Во главе страны

20 января 2017 года вступил в должность президента. Стал первым президентом в истории США, который до того не занимал какой-либо должности на госслужбе - гражданской либо военной. Кроме того, на момент своей инаугурации 70-летний Трамп был самым старым избранным американским президентом в истории. Впрочем, уже через четыре года этот рекорд был побит 78-летним (на тот момент) Джо Байденом.

Во время своего президентства попытался отменить принятый по инициативе своего предшественника закон о доступном здравоохранении, но не преуспел в этом. Тем не менее у Трампа получилось существенно ограничить действие закона, в частности, было отменено положение, обязывающее всех граждан США приобретать медицинскую страховку.

Проводил политику, направленную на сокращение обязательств страны в сфере экологии, в том числе на снятие ограничений по добыче энергоносителей и на поощрение добычи сланцевой нефти. Добился выхода страны из Парижского соглашения по климату (после ухода Трампа с поста президента США вернулись в него).

Предпринял ряд шагов, направленных на ограничение притока мигрантов, в частности, ввел запрет на въезд в США граждан шести стран с преимущественно мус