Семья
Выросла в творческой семье: ее отцом был известный композитор Виктор Васильевич Началов, а матерью — певица Таисия Николаевна Началова.
Детство
Юлия Началова родилась в Воронеже.
Поддерживала близкие отношения с дочерью Ларисы Долиной, Линой, и часто посещала её семью в Москве. Виктор Началов давал уроки обеим девочкам. В эфире телепередачи "Наедине со всеми" Юлия поделилась воспоминанием из детства: "Мы готовили дуэт для новогодней программы. На дворе стояла осень, нам было лет 12-13, и мы уже мечтали о свиданиях. Но продолжали заниматься. Отец спрашивал: "Ну что, тонику слышите?" Мы отвечали: "Да, конечно, слышим". "А я не слышу", — говорил папа, и мы снова принимались за работу."
Интересы
Помимо музыкальной деятельности, проявляла живой интерес к психологии. Ей нравилось разбирать мотивацию, стоящую за поступками окружающих.
Шопинг и велосипедные прогулки тоже входили в список увлечений Юлии Началовой.
Образование
В период с 1981 по 2019 год Юлия Викторовна Началова прошла несколько этапов обучения. Ее общее образование включало обучение в школе №43 (1-4 классы) и гимназии №2 (5-6 классы). Одновременно с этим на протяжении 3,5 лет она посещала музыкальную школу №7, ныне известную как детская школа искусств №7.
В 2000 году она завершила обучение на эстрадно-джазовом отделении музыкального училища имени Гнесиных под руководством В. Х. Хачатурова, получив высшее музыкальное образование.
Дополнительно, в 2004 году Началова начала заочное обучение в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).
Начало карьеры
Виктор Началов уделял повышенное внимание музыкальной подготовке своей дочери. Как вспоминает Юлия, в детстве эти занятия скорее были похожи на развлечение, нежели на строгий образовательный процесс. Однако со временем отец стал более требовательным к качеству исполнения.
"Я разработал для неё вокальное упражнение, и мы должны были исполнять его безупречно от начала до конца", — рассказывал Виктор Васильевич.
Впервые юная певица появилась на сцене в пятилетнем возрасте. Кроме того, она регулярно сопровождала родителей и ансамбль Воронежской филармонии в гастрольных поездках.
В 1992 году юное дарование одержало триумфальную победу на конкурсе "Утренняя звезда", что стало её прорывом. Впоследствии семья Началовых приняла решение о переезде в Москву, где Ирина Понаровская взяла на себя роль наставника молодой исполнительницы.
Самостоятельный путь в музыкальной карьере
Дебютный альбом "Ах, школа, школа" увидел свет в 1995 году, выпущенный студией "Союз". В том же знаменательном году певица стала обладательницей Гран-при на международном вокальном состязании Big Apple-95, проходившем в Нью-Йорке.
В 2000 году завершенное обучение на эстрадно-джазовом отделении музыкального училища имени Гнесиных под руководством В. Х. Хачатурова сделало исполнительницу профессиональным музыкантом.
В 2005 году публика услышала альбом "Музыка любви".
2006 год ознаменовался выходом альбома "Давай поговорим о любви", а также сборника композиций "Разные песни о главном".
В 2010 году в Соединенных Штатах Америки был записан англоязычный альбом под названием Wild Butterfly ("Дикая бабочка"). В этот альбом вошли одиннадцать композиций, созданных в сотрудничестве с композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым.
20 октября 2012 года в ГЦКЗ "Россия" состоялась премьера сольной концертной программы под названием "Непридуманные истории. Бенефис".
В 2014 году певица приняла участие во втором сезоне музыкального пародийного шоу "Один в один!" на телеканале "Россия-1". После завершения шоу она стала наставником в проекте "Наш выход".
Некоторые известные песни
"Не тот герой". Создана в 1997 году. Мелодия написана отцом Юлии, Виктором Началовым, текст – тётей, поэтессой Антониной Владимировой.
"Белая сирень". Песня исполнена в виде дуэта с Наташей Королёвой.
"Я не твоя". Лиричная композиция, посвящённая теме любви.
"Жди меня". Данная песня вошла в англоязычный альбом Wild Butterfly, выпущенный в 2010 году. Является результатом сотрудничества Юлии Началовой и американского композитора Уолтера Афанасьева.
"Мечта". Вокальная партия в данной песне разделена между певицей и Родионом Газмановым.
"Буду рядом". Эта композиция была создана для сольной программы под названием «Непридуманные истории». Слова к песне написала сама исполнительница, а музыку сочинил её отец.
"Мама". Композиция является частью сольной программы «Непридуманные истории». В песне рассказывается о сильной материнской любви и нежности.
"Для тебя". Энергичная песня о чувствах любви.
"Я выбираю". Автором как слов, так и музыки является сама исполнительница.
"Миллионы". Заключительная песня в творчестве певицы, представленная публике в канун 2019 года.
Награды и премии
Победа в популярном телешоу "Утренняя звезда" (1992 год). Первое место на конкурсе "Big Apple Music Awards", проходившем в Нью-Йорке (1995 год). Награда от всемирной благотворительной организации "Миротворец" (2007 год).
Личная жизнь
В самом начале нового тысячелетия, в 2000-х годах, исполнительница связала себя узами брака с Дмитрием Ланским, одним из участников музыкального коллектива «Премьер Министр». Этот союз не был долгим, он продлился всего три года и оставил после себя горький след. Постоянные факты неверности со стороны супруга, тотальный надзор и завышенные требования к внешнему виду довели артистку до расстройства пищевого поведения, а именно до анорексии. В этом браке общих детей не было.
В период с 2006 по 2011 год Юлия Началова находилась в браке с известным футболистом Евгением Алдониным. В этом браке родилась дочь, которую назвали Верой Алдониной (дата рождения – 1 декабря 2006 года). После регистрации этого брака в официальных документах Юлия значилась под двойной фамилией Началова-Алдонина.
С 2011 по 2016 год Юлия Началова имела близкие отношения с хоккеистом Александром Фроловым.
Позднее, певица поддерживала отношения с судьей Вячеславом Кудрей.
Здоровье
В числе болезней, с которыми столкнулась исполнительница, присутствовали серьезные диагнозы.
— Подагра. Запущенная форма болезни привела к необратимым последствиям.
— Диабет второго типа. Контролировался с помощью правильного питания.
— Системная волчанка. Хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее соединительную ткань и сосуды.
— Отрицательное влияние на состояние Юлии Началовой оказал бесконтрольный прием диуретиков. Это спровоцировало нарушение работы почек и увеличение уровня мочевой кислоты.
— Исполнительница неудачно сделала пластическую операцию. Отторжение имплантов привело к заражению крови и, как следствие, к почечной недостаточности.
— Травма нижней конечности. Игнорирование травмы спровоцировало развитие гангрены.
Несмотря на тяжелое состояние, Юлия Началова продолжала работать, появлялась на публике, участвовала в телесъемках и выступала с концертами.
Смерть
В марте 2019 года, в возрасте 38 лет, Юлия Началова ушла из жизни из-за серьезных проблем со здоровьем. Причиной смерти 38-летней певицы стали сепсис и острая сердечная недостаточность.
Госпитализация артистки была вызвана резким повышением уровня са