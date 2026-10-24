Семья

Выросла в творческой семье: ее отцом был известный композитор Виктор Васильевич Началов, а матерью — певица Таисия Николаевна Началова.

Детство

Юлия Началова родилась в Воронеже.

Поддерживала близкие отношения с дочерью Ларисы Долиной, Линой, и часто посещала её семью в Москве. Виктор Началов давал уроки обеим девочкам. В эфире телепередачи "Наедине со всеми" Юлия поделилась воспоминанием из детства: "Мы готовили дуэт для новогодней программы. На дворе стояла осень, нам было лет 12-13, и мы уже мечтали о свиданиях. Но продолжали заниматься. Отец спрашивал: "Ну что, тонику слышите?" Мы отвечали: "Да, конечно, слышим". "А я не слышу", — говорил папа, и мы снова принимались за работу."

Интересы

Помимо музыкальной деятельности, проявляла живой интерес к психологии. Ей нравилось разбирать мотивацию, стоящую за поступками окружающих.

Шопинг и велосипедные прогулки тоже входили в список увлечений Юлии Началовой.

Образование

В период с 1981 по 2019 год Юлия Викторовна Началова прошла несколько этапов обучения. Ее общее образование включало обучение в школе №43 (1-4 классы) и гимназии №2 (5-6 классы). Одновременно с этим на протяжении 3,5 лет она посещала музыкальную школу №7, ныне известную как детская школа искусств №7.

В 2000 году она завершила обучение на эстрадно-джазовом отделении музыкального училища имени Гнесиных под руководством В. Х. Хачатурова, получив высшее музыкальное образование.

Дополнительно, в 2004 году Началова начала заочное обучение в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

Начало карьеры

Виктор Началов уделял повышенное внимание музыкальной подготовке своей дочери. Как вспоминает Юлия, в детстве эти занятия скорее были похожи на развлечение, нежели на строгий образовательный процесс. Однако со временем отец стал более требовательным к качеству исполнения.

"Я разработал для неё вокальное упражнение, и мы должны были исполнять его безупречно от начала до конца", — рассказывал Виктор Васильевич.

Впервые юная певица появилась на сцене в пятилетнем возрасте. Кроме того, она регулярно сопровождала родителей и ансамбль Воронежской филармонии в гастрольных поездках.

В 1992 году юное дарование одержало триумфальную победу на конкурсе "Утренняя звезда", что стало её прорывом. Впоследствии семья Началовых приняла решение о переезде в Москву, где Ирина Понаровская взяла на себя роль наставника молодой исполнительницы. Фото: Лилия Шарловская

Самостоятельный путь в музыкальной карьере

Дебютный альбом "Ах, школа, школа" увидел свет в 1995 году, выпущенный студией "Союз". В том же знаменательном году певица стала обладательницей Гран-при на международном вокальном состязании Big Apple-95, проходившем в Нью-Йорке.

В 2000 году завершенное обучение на эстрадно-джазовом отделении музыкального училища имени Гнесиных под руководством В. Х. Хачатурова сделало исполнительницу профессиональным музыкантом.

В 2005 году публика услышала альбом "Музыка любви".

2006 год ознаменовался выходом альбома "Давай поговорим о любви", а также сборника композиций "Разные песни о главном".

В 2010 году в Соединенных Штатах Америки был записан англоязычный альбом под названием Wild Butterfly ("Дикая бабочка"). В этот альбом вошли одиннадцать композиций, созданных в сотрудничестве с композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым.

20 октября 2012 года в ГЦКЗ "Россия" состоялась премьера сольной концертной программы под названием "Непридуманные истории. Бенефис".

В 2014 году певица приняла участие во втором сезоне музыкального пародийного шоу "Один в один!" на телеканале "Россия-1". После завершения шоу она стала наставником в проекте "Наш выход".

Некоторые известные песни

"Не тот герой". Создана в 1997 году. Мелодия написана отцом Юлии, Виктором Началовым, текст – тётей, поэтессой Антониной Владимировой.

"Белая сирень". Песня исполнена в виде дуэта с Наташей Королёвой.

"Я не твоя". Лиричная композиция, посвящённая теме любви.

"Жди меня". Данная песня вошла в англоязычный альбом Wild Butterfly, выпущенный в 2010 году. Является результатом сотрудничества Юлии Началовой и американского композитора Уолтера Афанасьева.

"Мечта". Вокальная партия в данной песне разделена между певицей и Родионом Газмановым.

"Буду рядом". Эта композиция была создана для сольной программы под названием «Непридуманные истории». Слова к песне написала сама исполнительница, а музыку сочинил её отец.

"Мама". Композиция является частью сольной программы «Непридуманные истории». В песне рассказывается о сильной материнской любви и нежности.

"Для тебя". Энергичная песня о чувствах любви.

"Я выбираю". Автором как слов, так и музыки является сама исполнительница.

"Миллионы". Заключительная песня в творчестве певицы, представленная публике в канун 2019 года.

Награды и премии

Победа в популярном телешоу "Утренняя звезда" (1992 год). Первое место на конкурсе "Big Apple Music Awards", проходившем в Нью-Йорке (1995 год). Награда от всемирной благотворительной организации "Миротворец" (2007 год).

Личная жизнь

В самом начале нового тысячелетия, в 2000-х годах, исполнительница связала себя узами брака с Дмитрием Ланским, одним из участников музыкального коллектива «Премьер Министр». Этот союз не был долгим, он продлился всего три года и оставил после себя горький след. Постоянные факты неверности со стороны супруга, тотальный надзор и завышенные требования к внешнему виду довели артистку до расстройства пищевого поведения, а именно до анорексии. В этом браке общих детей не было.

В период с 2006 по 2011 год Юлия Началова находилась в браке с известным футболистом Евгением Алдониным. В этом браке родилась дочь, которую назвали Верой Алдониной (дата рождения – 1 декабря 2006 года). После регистрации этого брака в официальных документах Юлия значилась под двойной фамилией Началова-Алдонина.

С 2011 по 2016 год Юлия Началова имела близкие отношения с хоккеистом Александром Фроловым.

Позднее, певица поддерживала отношения с судьей Вячеславом Кудрей. Фото: Global Look Press

Здоровье

В числе болезней, с которыми столкнулась исполнительница, присутствовали серьезные диагнозы.

— Подагра. Запущенная форма болезни привела к необратимым последствиям.

— Диабет второго типа. Контролировался с помощью правильного питания.

— Системная волчанка. Хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее соединительную ткань и сосуды.

— Отрицательное влияние на состояние Юлии Началовой оказал бесконтрольный прием диуретиков. Это спровоцировало нарушение работы почек и увеличение уровня мочевой кислоты.

— Исполнительница неудачно сделала пластическую операцию. Отторжение имплантов привело к заражению крови и, как следствие, к почечной недостаточности.

— Травма нижней конечности. Игнорирование травмы спровоцировало развитие гангрены.

Несмотря на тяжелое состояние, Юлия Началова продолжала работать, появлялась на публике, участвовала в телесъемках и выступала с концертами.

Смерть

В марте 2019 года, в возрасте 38 лет, Юлия Началова ушла из жизни из-за серьезных проблем со здоровьем. Причиной смерти 38-летней певицы стали сепсис и острая сердечная недостаточность.

Госпитализация артистки была вызвана резким повышением уровня са