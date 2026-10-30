Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, так как в подмосковном городе Лобня, где жили его родители и бабушка с дедушкой, в тот момент не было собственного роддома.

«ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА»

Отец будущего «антикризисного» премьер-министра России, Владимир Моисеевич Мишустин, работал в службе безопасности аэропорта «Шереметьево» секретарем ВЛКСМ. Мать трудилась в медицинской службе этого же аэропорта и отвечала за допуск к полетам.

Детство

Юный Михаил всегда успевал в учебе. Среднюю школу №7 в подмосковной Лобне он закончил почти на «отлично», имея «четверку» лишь по химии. Как вспоминала позже учитель химии будущего премьера Светлана Найшева, у ее ученика были способности, которые позволяли ему иметь отличную оценку по ее предмету, но, вероятно, он «не казался ему достаточно важным». В школьные годы Мишустин предпочитал химии литературу, алгебру, физику, интересовался хоккеем и с удовольствием слушал рассказы о созвездиях на прогулках, которые устраивала учительница физики и астрономии. В одном из интервью она призналась, что побаивалась любознательности своего ученика, ведь будущий премьер уже тогда много читал и был крайне целеустремленным юношей.

Образование

После окончания лобненской школы №7 Михаил Мишустин уехал в Москву поступать в МГУ, но не прошел по конкурсу и подал документы в Московский станкоинструментальный институт. Сначала он учился на вечернем отделении, но затем благодаря хорошей успеваемости перешел на дневное. Диплом Станкина Мишустин получил в 1989 году: ему была присвоена квалификация «инженер-системотехник». Затем он продолжил свое образование в аспирантуре этого вуза и через три года, в 1992 году, закончил ее, защитив кандидатскую диссертацию.

Предпринимательство

После окончания вуза Мишустин начал свою трудовую деятельность в сфере бизнеса. В 1992 году он начал свою карьеру в некоммерческой организации Международный компьютерный клуб, целью которой было привлечение западных передовых информационных технологий в Россию. Там он за 6 лет прошел путь от директора тестовой лаборатории до председателя правления организации. Второй приход в бизнес случился в 2008–2010 годах: Мишустин стал президентом компании UFG Capital Partners и был управляющим партнером группы компаний UFG Asset Management, которая занималась инвестициями и управлением активами. Одним из основателей данной организации бы экс-глава Минфина Борис Федоров. Будущий премьер-министр там курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развивал бизнес в российских регионах.

Госслужба

С 1998 года начинается первый этап карьеры Мишустина на госслужбе. Он стал помощником руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей, затем стал заместителем руководителя этого ведомства. 23 декабря 1998 года на фундаменте Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам. С марта 1999 года по март 2004-го Михаил Мишустин занимает должность замминистра в этом ведомстве.

Затем будущий премьер занял кресло руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость, эта структура была упразднена в марте 2009 года), где проработал до декабря 2006 года.

После этого Мишустин возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ, эта структура была упразднена в октябре 2009 года). Там он проработал до февраля 2008 года.

«ФОТО: KREMLIN.RU»

После недолгого возвращения к предпринимательству с апреля 2010 года Мишустин занял кресло руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Здесь он тут же начинает улучшать механизм взаимодействия граждан с этой структурой, занимается внедрением инноваций и цифровизацией. Заявив, что взаимодействие граждан с ФНС «должно быть максимально комфортным», будущий премьер-министр начал внедрять электронные сервисы. В 2014 году в России благодаря усилиям Мишустина у компаний появились «личные кабинеты», в 2015-м эта практика уже была внедрена и по отношению к индивидуальным предпринимателям. С октября 2018 года начал работу Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. «Личный кабинет» налогоплательщика был интегрирован с порталом Госуслуг. В июле 2019 года был завершен последний этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу информации о расчетах в адрес налоговых органов в режиме онлайн. Если на момент прихода на должность руководителя ФНС в 2010 году в бюджет страны поступило 7,7 трлн рублей, то за счет внедрения инноваций и цифровизации сервисов уже через восемь лет эта цифра увеличилась почти в 3 раза: в 2018 году благодаря работе ФНС под руководством Мишустина госказна пополнилась 21,3 трлн рублей. С 2011 по 2018 год он параллельно входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации.

С 16 января 2020 года указом президента РФ Михаил Мишустин был назначен председателем правительства нашей страны, сменив в этом кресле Дмитрия Медведева. Вызовы, с которыми пришлось столкнуться главе кабмина на этом посту, оказались поистине беспрецедентными: сначала пандемия коронавируса, затем восстановление экономики, замедлившейся из-за ограничительных мер. В 2022 году началась СВО, и на нашу страну обрушилось рекордное количество санкций. Несмотря на это, кабинету министров под руководством Мишустина удалось по итогам 2023 года обеспечить рост экономики страны, а также реальных зарплат и доходов населения.

Научная деятельность

Параллельно с государственной службой премьер строил и свою научную карьеру. В 2003 году в Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова Мишустин защитил вторую свою кандидатскую диссертацию — по экономике. Его работа называлась «Механизм государственного налогового администрирования в России». В 2005 году вышла монография Мишустина «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России». Всего будущий премьер-министр написал три монографии и более 40 научных статей.

В период с 2008 по 2010 год будущий глава правительства был научным руководителем Института экономики недвижимости государственного университета «Высшая школа экономики».

Семь лет спустя после своей второй кандидатской, в 2010 году, в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (ныне этот вуз носит название Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) Мишустин защитил докторскую диссертацию по экономике по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

С октября 2013 года Мишустин стал научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве РФ. В РАНХиГС он является членом ученого совета.

«ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА»

Личная жизнь, семья и хобби

Михаил Мишустин не афиширует свою личную жизнь, но известно, что он женат и в браке у него родились трое сыновей: Алексей (1999 года рождения, обучался в МГТУ