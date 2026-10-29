ФОТО: НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Значимость: доктор экономических наук, профессор, политик, государственный служащий. Действительный государственный советник РФ 1-го класса. В правительстве зоной ее ответственности является социальная политика.

Работала в Минфине, занимала пост министра здравоохранения и социального развития, была помощником президента и руководителем Счетной палаты.

Детство

Родилась в Московской области, в городе Мытищи, 9 февраля. Из рабочей семьи. Отец девочки, Алексей Геннадьевич Голиков, трудился на заводе. Мать Любовь Михайловна, работала товароведом. По причине высокой занятости родителей на работе девочка много времени проводила в обществе бабушки, которая приложила руку к ее воспитанию. В детстве Таню держали в строгости, приучая к труду и дисциплине. Это сформировало в ней целеустремленность и ответственность уже в раннем возрасте.

В первый класс Татьяна пошла в подмосковном поселке Лесной Городок, куда семья перебралась в 1974 году. Татьяне нравилось учиться и одновременно заниматься общественной работой. Она была активным членом комсомольской организации, в старших классах ее избирали на значимую во времена СССР должность комсорга.

По окончании школы приняла решение поступать на общеэкономический факультет Московского института народного хозяйства (ныне Российский экономический университет) им. Г.В. Плеханова. Училась по специальности «экономика труда». Окончила учебное заведение в 1987 г. с отличием, ей была присвоена квалификация «экономист».

«ПУЛ 56»

Начало трудовой деятельности в НИИ Госкомтруда

Первым местом работы после окончания учебного заведения был НИИ труда Госкомтруда СССР. Туда Татьяна Алексеевна попала по распределению в качестве молодого специалиста. В СССР, к слову, была традиция, согласно которой окончившие с отличием выпускники могли первыми выбирать себе место работы из предложенного списка вакансий.

В НИИ Госкомтруда Татьяна Алексеевна отработала младшим научным сотрудником в отделе заработной платы три года, как и было положено молодому специалисту после окончания вуза.

Карьера в Министерстве финансов РСФСР

В Минфин РСФСР перешла в 1990 году. За четырнадцать лет работы там сделала карьеру от рядового сотрудника министерства до первого заместителя министра. Заместителем министра финансов России стала в 2004 году. На эту должность была назначена в результате административной реформы, целью которой было уменьшить количество первых заместителей федеральных министров.

Во время работы в Минфине основной задачей Голиковой было составление проекта федерального бюджета. Также она курировала вопросы межбюджетных отношений, финансирования госаппарата, науки, безопасности и социальной сферы.

Работа в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ

Пост министра здравоохранения и социального развития РФ для Голиковой стал новой областью. Впервые она была назначена на эту должность в сентябре 2007 года в правительстве Зубкова. Предложение о назначении получила лично от президента Владимира Путина. Повторно этот пост заняла в мае 2008 года, когда председателем правительства стал Владимир Путин.

За время ее пребывания на этом посту произошло объединение базовой и страховой частей пенсии, осуществилась замена страховыми взносами единого социального налога. Был разработан новый принцип регулирования оборота лекарственных средств.

Под ее руководством был внедрен ряд социально значимых программ, в том числе создана национальная служба крови, началась профилактика тяжелых заболеваний.

Под руководством ее был реализован национальный проект «Здоровье», нацеленный по повышение качества медицинской помощи населению.

В 2010 году была разработана государственная программа «Доступная среда».

Помощник Президента России

В 2012 году заняла пост помощника Президента РФ. Указ об этом назначении подписал вновь занявший пост руководителя страны Владимир Путин. Голикова курировала важнейшие вопросы социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Возглавляла сразу две образовавшиеся комиссии при Президенте Российской Федерации: по делам ветеранов и по делам инвалидов. В июне 2013 года начала курировать Управление Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Должность председателя Счетной палаты РФ

В сентябре 2013 года была освобождена от должности помощника Президента РФ в связи с переходом на другую должность. Она была председателем Счетной палаты РФ.

За этот период ее ведомство провело 1480 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 11 709 объектах. Общая сумма выявленных нарушений (18 481) в сфере поступления и использования средств бюджетной системы составила 3,9 триллиона рублей. Было возбуждено 128 уголовных дел и 1209 дел об административных правонарушениях.

Одна из самых значимых и тщательных проверок прошла на космодроме «Восточный». Было выявлено завышение стоимости объектов наземной инфраструктуры на сумму более чем на 13 млрд рублей. Принятые по результатам проверки меры позволили не допустить нарушений в дальнейшем.

Вице-премьер

В мае 2018 года сменила пост председателя Счетной палаты на пост вице-премьера по вопросам образования, здравоохранения и социальной политики в составе нового правительства под руководством Дмитрия Медведева.

В сентябре 2018 года занималась вопросами пенсионного обеспечения, была назначена специальным представителем Президента России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и выплаты пенсий.

В 2020 году на нее была возложена задача борьбы с эпидемией — она возглавила оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в РФ.

В мае 2020 года ее на пять лет назначили членом наблюдательного совета ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Личная жизнь

У Голиковой два официальных брака. Ее первым супругом стал Дровосеков Андрей Владимирович (род. 15.10.1964), топ-менеджер компании «Северсталь». Брак продлился пять лет. Но первые семейные отношения не сложились. Дети в браке не родились. Татьяна Алексеевна никогда не вдавалась в подробности своих неудачных отношений с первым супругом, обмолвилась только, что причиной развода озвучено различие во взглядах на жизнь. Сегодня Дровосеков постоянно проживает и работает в Вене (Австрия). Второй раз она вышла замуж в 2003-м. Ее вторым супругом стал Виктор Христенко (28.08.1957), который на тот момент был в должности заместителя председателя Правительства РФ. Между ними было долгое деловое и товарищеское знакомство, романтический же период длился около года. Новобрачные расписались в ЗАГСе, но этого им оказалось мало. Голикова и Христенко сочетались церковным браком, пройдя таинство венчания. В этом браке детей у нее также нет, но она поддерживает хорошие отношения с детьми мужа от первого брака.

Награды

Имеет многочисленные награды и знаки отличия.

Кавалер трех орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степеней.

Награждалась также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Имеет орден «Почета» и орден «Дружбы».

Кроме этого, она кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан», а также имеет медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Также в ее наградном перечне стоит отметить медаль Столыпина П.А. I степени.

Награждена Татьяна Алексеевна и высшими церковными наградами: она имеет «Орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени» и «Орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I степени».

Голикова получала различные знаки отличия со стороны Президента, Правительства РФ и Госдумы: Почетная грамота Президента, Почетная грамота Правительства РФ, Почетный знак Госдумы Федерального собрания.

Лауреат национальной и международной премий.

Заслуженный экономист РФ.

В 2014 году в рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала «Огонек» заняла 3-ю строчку.

Общественная деятельность и благотворительность

Входит в Попечительский совет Фонда поддержки слепог