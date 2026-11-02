Должность: президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Дата рождения: 25 января 1978 года.

ФИО: Зеленский Владимир Александрович (укр. Зеленський Володимир Олександрович).

Происхождение

Родился в городе Кривой Рог (Днепропетровская область Украины). Был единственным ребенком в семье. Отец — Александр Семенович Зеленский (родился в 1947 году). Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Государственного университета экономики и технологий (Кривой Рог). Мать — Римма Владимировна Зеленская (в девичестве Осипова, родилась в 1950 году). Работала инженером, сейчас на пенсии.

Дед по отцу, Семен Иванович Зеленский (1924–1998), был участником Великой Отечественной войны. Командовал минометной ротой, затем взводом. Закончил войну в звании гвардии лейтенанта, награжден двумя орденами Красной Звезды.

Детство и юношество

Первые годы жизни Владимира Зеленского прошли в родном городе, но затем отец был направлен в длительную командировку в Монголию, в город Эрдэнет, на строительство горно-обогатительного комбината. Жена с сыном поехали вслед за главой семьи. В Эрдэнете Володя Зеленский прожил четыре года. Там он пошел в школу и закончил первый класс. После этого они с матерью вернулись в Кривой Рог, где он продолжил учебу в средней школе №95 с углубленным изучением английского языка.

В одном классе с Зеленским учились Денис Манжосов и Александр Пикалов, будущие участники команды КВН «Квартал 95» и телешоу «Вечерний квартал». Там же, в школе, он познакомился с будущей женой Еленой, учившейся в параллельном классе.

По словам матери, учеба давалась Владимиру легко: «По всем предметам с ним не было проблем, но больше к гуманитарным наукам склонность прослеживалась». Окончил школу с двумя «четверками» в аттестате (остальными оценками были «пятерки»). В школьные годы активно занимался спортом — играл в баскетбол и волейбол, посещал секции классической борьбы и тяжелой атлетики. «Вова заработал уже первый разряд по штанге, но потом прекратил заниматься — побоялся, что не вырастет», — вспоминала мать. Фото: AP

Тогда же проявились артистические и лидерские способности Владимира Зеленского. Занимался музыкой, играл на гитаре и на пианино, пел, играл в школьных спектаклях. Был старостой класса, организовал в школе игру КВН. «В выпускном классе Володя подошел ко мне с просьбой: школьники хотели бы, мол, сыграть в КВН с учителями, — делилась воспоминаниями замдиректора школы (с 1994 года — гимназия) Валентина Игнатенко. — Педагоги не отказались, собрали команду, Зеленский сколотил коллектив выпускников, я дала им темы конкурсов... Ученики выиграли, конечно».

Готовил себя к карьере дипломата, хотел после окончания школы поступать в МГИМО. «Это была мечта, — признался он в одном из интервью. — Меня интересовали международные переговоры, мне все это очень нравилось, я учил английский язык». Но реализовать мечту не позволили «жизненные обстоятельства».

В итоге по окончании школы поступил в 1995 году в Криворожский экономический институт (ныне Государственный университет экономики и технологий), являвшийся в то время филиалом Киевского национального экономического университета, где учился по специальности правоведение. Окончил вуз в 2000 году, получив квалификацию юриста. По специальности не работал.

Творческая и предпринимательская деятельность

Во время учебы в университете организовал студенческий театр эстрадных миниатюр «Беспризорник». Одновременно играл в команде КВН «Молодой Кривой Рог». Затем получил приглашение в команду КВН «Запорожье — Кривой Рог Транзит». Участвовал сначала в танцевальных номерах, но постепенно стал получать все более значимые роли. В составе этой команды стал чемпионом Высшей лиги КВН 1997 года.

В том же 1997 году была создана команда КВН «95-й квартал», в которой Зеленский был не только капитаном и актером, но и автором большинства номеров. Дебютное выступление коллектива состоялось в 1998 году на фестивале команд КВН в Сочи.

Сначала он назывался просто «Команда КВН из Кривого Рога», но затем решено было придумать более звучное и узнаваемое имя. Название восходит к 95-му кварталу — микрорайону в центре Кривого Рога. Одноименная площадь (бывшая площадь Горького) — главная транспортная развязка города, популярное место встреч.

В 1999–2001 годах «95-й квартал» выступал в Украинской лиге КВН (в 2001-м стал чемпионом); в 1998 и 2001–2003 годах — в Высшей лиге, где дошел до полуфинала; и дважды, в 2000 и 2001 годах, становился обладателем «КиВиНа в светлом» — приза, который получает команда, занявшая второе место в музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН».

В 2003 году «95-й квартал» покинул КВН. По версии Зеленского, причиной ухода команды в свободное плавание стал конфликт с Александром Масляковым и руководимой им компанией «АМиК: «Мне поступило предложение, очень простое: остаться редактором в «Клубе Веселых и Находчивых», а ребят распустить... Я сказал, что нет, я только с ребятами».

В 2003 году на базе творческого коллектива команды КВН «95-й квартал» была создана компания «Студия Квартал 95», занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Зеленский был основателем компании (наряду с Сергеем и Борисом Шеферами), ее совладельцем и художественным руководителем. В апреле 2019 года заявил о выходе из бизнеса и оставлении всех постов в «Студии Квартал 95» на время исполнения им президентских полномочий. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В 2003 году на украинском телеканале «Интер» стартовало телешоу «Вечерний квартал» — самый известный и долговременный проект «Студии Квартал 95». Основные жанры — политическая и социальная сатира. Выходит по настоящее время, с 2012 года на телеканале «1+1». Проект неоднократно запускался и в России: телешоу выходило, в частности, на телеканалах «ТВ Центр», СТС, «Россия-1», РЕН-ТВ (дольше всех продержалось на последнем — с декабря 2011-го по декабрь 2013 года).

До 2019 года Владимир Зеленский являлся руководителем «Вечернего квартала», выступал и как актер, и как режиссер, и как сценарист. Участвовал также во многих других развлекательных программах, демонстрировавшихся по украинскому телевидению, в частности в шоу «Вечерний Киев» (ведущий), «Лига смеха» (ведущий), «Рассмеши комика» (член жюри), «Миллионер — горячее кресло» (ведущий), «Танцы со звездами» (ведущий и член жюри).

Принимал также участие в российских телепроектах: «Фактор А» («Россия-1», ведущий), «Рассмеши комика. Российская версия» (ведущий), «Магия» («Россия-1, ведущий), «Новогодний парад звезд» («Россия-1», 2011 год, ведущий), «Первый Новогодний вечер», «Второй Новогодний вечер» («Россия-1», 2014 год, ведущий) и ряде других.

Активно работал в кино — и как актер, и как сценарист, и как продюсер. В качестве актера снялся, в частности, в таких фильмах, как «Три мушкетера» (2004), «Милицейская академия» (2006 год, сериал), «Очень новогоднее кино, или Ночь в музее» (2007), «Как казаки» (2009), «Любовь в большом городе» (2009, 2012, 2013), «Служебный роман. Наше время» (2011), «Ржевский против Наполеона» (2012), «8 первых свиданий» (2012), «Слуга народа» (2015–2019).

К числу наиболее известных работ Зеленского в качестве сценариста относятся сериалы «Сваты», «Слуга народа». В обоих случаях выступал также как продюсер. В 2011–2012 годах был генеральным продюсером телеканала «Интер». ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф», победитель многих национальных и международных творческих конкурсов. Телесериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль, стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award (США), а также был удостоен награды