Против брата Чубайса жена подала иск о расторжении брака

Супруга философа, историка и социолога Игоря Чубайса — брата Анатолия Чубайса — неожиданно решила подать на развод, пишет издание Starhit.

Отмечается, что исковое заявление от жены Игоря Борисовича было подано в Щербинский районный суд Москвы еще в марте. Как пишет издание, решить вопросы мирно супругам не удалось, в связи с чем теперь над делом работают адвокаты.

По данным издания, в иске имеется требование о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Оно представлено недвижимым имуществом — земельным участком, жилым домом и московской квартирой, а также денежными средствами, которые хранятся на счетах. Этой информацией со Starhit поделились в пресс-службе суда. Уточняется, что ближайшее заседание запланировано на конец сентября.

Напомним, что политик Анатолий Чубайс в настоящий момент находится в реанимации одной из европейских больниц с синдромом Гийена-Барре. У него парализовало часть лица, стали плохо двигаться руки и не закрывается один глаз.

Брат бывшего главы «Роснано» также рассказал, что, по словам Анатолия, его состояние улучшается, ничего страшного там нет, «парень здоровый и крепкий».