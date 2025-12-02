Стало известно, представители каких профессий, не смогут получить шенгенскую визу

О том, кому теперь могут запретить ездить в Европу, даже если все бумаги в порядке, рассказала эксперт по шенгенским визам Елена Берковская.

После ужесточения визовых правил Европа не только урезает сроки шенгенов, но и захлопывает двери перед российским туристами с безупречными документами.

- На вашей практике, много отказов? И по каким причинам?

- Отказы, даже сейчас, весьма часто проистекают из двух факторов, - говорит Елена Берковская. - Первый - намеренное неправильное использование визы. Например, заявитель получил в прошлом визу в Италию, заявив, что будет влетать и вылетать через Италию. А по факту по визе влетел в Италию, а вылетел из Германии. При этом не посчитал нужным как-то прокомментировать консульству Италии при текущей подаче документов такое изменение своих планов. Консульство таким отказом как бы намекает, что виза нужна самому заявителю и в его интересах заранее. При подаче документов важно предоставить консульству всю исчерпывающую информацию, чтобы сотрудники могли принять нужное заявителю решение.

Второй фактор отказа - нелогичность в поданном комплекте документов и заявленных планах. Например, поездка на очень длительный или, наоборот, очень короткий срок без соответствующих обоснований. Не каждый работодатель отпустит сотрудника в отпуск на шесть недель, и не всегда понятна цель весьма дорогой и логистически сложной поездки с пребыванием в стране всего три дня.

- Дальше отказов станет больше?

- Считаю, что какое-то время отказов действительно будет больше. Прежде всего потому, что длительное время будут обращаться заявители с таким использованием прошлых виз, при котором консульства не готовы будут выдать новую визу. Постепенно заявители привыкнут и «правильно» летать, и «правильно» готовить заявление, в том числе с помощью консультантов.

- Известно, что среди россиян много собственников болгарской недвижимости. В этом году некоторые жаловались, что получили отказы из-за места работы. Но возникали странная ситуация: одним сотрудникам нефтяной компании визы не давали, другим из той же организации - давали. Почему так?

- Консульство Болгарии очень формально подошло к вопросу работы заявителя в санкционных компаниях. Даже во всех европейских рекомендациях и заявлениях говорилось о том, что нужно постараться не выдавать визы руководителям высокого ранга, которые имеют возможность влиять на глобальные решения, принимаемые компанией-работодателем. Болгарское консульство палку сильно перегнуло.

Нужно учитывать, что консульство — это всегда разные люди внутри, каждый из которых может иметь свою точку зрения. Поэтому я не исключаю, что даже в Болгарии сотрудник санкционной компании может получить визу.

- Можно не указывать в анкете место работы?

- Не предоставлять справку с работы не очень поможет. Почти все консульства запрашивают так называемую выписку из электронной трудовой книжки с портала «Госуслуги», где содержится информация обо всех местах официальной работы заявителя. Будет видно, где человек работает. Сотрудникам санкционных компаний я бы советовала поменять свои планы относительно поездки в ту же Болгарию.

- Я читала, что в консульстве Италии прошло собрание, где дали установку: 99,9 процентов виз выдавать однократные. Плюс уделить пристальное внимание к месту работы заявителя. Составлен даже список сфер деятельности человека. Известно, какие именно профессии туда входят?

- Точный список у консульства Италии — это закрытая внутренняя информация. Исходя из европейской риторики и документов последних лет и того, каким заявителям консульство Италии рекомендовали прекратить рассмотрение по собственной инициативе, список примерно такой.

Это депутаты, сенаторы, министры, губернаторы, руководители политических партий, видные политические деятели, крупные бизнесмены, работники средств массовой информации высокого уровня.

Далее - сотрудники оборонных, авиационных, судостроительных и машиностроительных предприятий. Сотрудники предприятий, производящих товары двойного назначения. Работники предприятий нефтегазового и энергетического сектора, разработчики навигационных и радиокоммуникационных технологий. Сотрудники банков, особенно санкционных, опять же, высокого уровня. Так же руководители общественных организаций, тесно связанных с государством.

У меня складывается ощущение, что под ограничения попадают сотрудники компаний, которые достаточно однозначно работают на повышение экономической устойчивости России, укрепление военного и энергетического суверенитета, а также поддержание общественной стабильности в стране.

- Помимо Италии, другим станам тоже раздали негласные списки профессий?

- Аналогичные рекомендации, по всей вероятности, есть у Австрии, Германии, Болгарии, Словении. Рекомендации по сферам деятельности - не итальянское ноу-хау, они появились еще осенью 2022 года.