Новости СВО

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале российской военной специальной операции (СВО) на Украине. Войска РФ, военные силы ДНР и ЛНР ведут ее на украинской территории. Цель спецоперации - освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, признание ею Крыма и Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО. После начала спецоперации Запад ввел против России множество санкций - начиная от эмбарго на экспорт ряда товаров и ресурсов и заканчивая санкциями против российской банковской системы и конкретных россиян. Мы следим за новостями вокруг спецоперации, реакцией России на происходящее, санкциями, действиями Украины и позицией мирового сообщества.