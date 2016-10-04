Из чего приготовить самый полезный «противовирусный» салат

Правильное питание важно всегда, а уж в сезон простуд — особенно. В это время мы особенно нуждаемся в витаминах и полезных микроэлементах, чтобы помочь нашему иммунитету справиться с атаками вирусов. К тому же сейчас есть масса сезонных овощей и фруктов, которые, в отличие от зимнего ассортимента магазинов, содержат полезные вещества в натуральном виде. Например, можно приготовить волшебный салат, который является настоящим чемпионом по содержанию ценных веществ.