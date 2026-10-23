Анна Бойко Публикаций: 1930

Шеф-редактор интернет-редакции "Московского комсомольца" MK.RU Вся жизнь - это новости. Лет с 15, когда решила стать журналистом. За 30 лет изменилось многое. Страна, люди, собственные интересы. Неизменно одно - мне интересно узнавать новое и рассказывать об этом читателю. Работала на телеканале "Столица", на МТРК "Мир", немного занималась кинопроизводством на телеканале "Россия", была шеф-редактором на РЖД-ТВ. И вот уже четыре года пишу для сайта "Московский комсомолец". Насколько однообразен опыт, настолько разнообразно образование. Два высших: специалист по социальной работе и редактор, плюс магистратура (педагогика). Интересы: от садоводства до языков программирования. Обучение детей, дети с особенностями развития, автономная жизнь за городом, содержание и воспитание домашних питомцев, изобразительное искусство, история и литература (особенно Серебряного века).