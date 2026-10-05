Кессон наяву: в столице отремонтировали десятки домов с уникальной архитектурой

Городские службы отчитались о том, что за последние десять лет был осуществлен капитальный ремонт более чем двадцати уникальных столичных домов, украшенных такими архитектурными элементами, как кессоны и рустовка. Далеко не все они являются однозначными архитектурными шедеврами. Но каждый из этих домов помогает созданию того нарядного и величественного вида, который присущ российской столице.