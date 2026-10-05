Денис Беликов
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В нашей семье понятию «средний класс» соответствует только дочь-шестиклассница. Остальные как-то не дотягивают.
Решил, наконец, вести учет расходов. Через неделю выяснилось, что главная статья расходов — «А, ладно, один раз живем».
С 1 сентября 2026 года система здравоохранения России претерпевает масштабную цифровую и организационную трансформацию. Главное нововведение касается диагностики. Согласно приказу Минздрава, любой россиянин сможет сделать магнитно-резонансную томографию в частной клинике без направления врача. При этом бесплатная процедура по ОМС остается строго целевой — для нее направление обязательно.
Наверняка на вопрос: «Когда у Москвы день рождения?» большинство людей с ходу ответят — «в начале сентября», ведь именно в первую или вторую сентябрьскую субботу в столице отмечается День города. Правда, подумав, многие вспомнят школьные уроки и назовут 4 апреля — официальную дату основания города. Но есть у Москвы и альтернативный день рождения — 27 июля. О нем, пожалуй, знают только специалисты по средневековой Руси.
Городские службы отчитались о том, что за последние десять лет был осуществлен капитальный ремонт более чем двадцати уникальных столичных домов, украшенных такими архитектурными элементами, как кессоны и рустовка. Далеко не все они являются однозначными архитектурными шедеврами. Но каждый из этих домов помогает созданию того нарядного и величественного вида, который присущ российской столице.