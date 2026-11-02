Инесса Гофштейн
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Из-за учащения случаев выхода медведей к людям в Алтайском крае хотят усилить меры безопасности. Так, профильный комитет АКЗС предложил уменьшить стоимость разрешения на добычу зверя, а также ввести стимулирование охотников за отстрел хищников.
В Алтайском крае продолжаются работы по строительство дорожной сети. К концу текущего года в регионе обновят 612 км проезжей части.
В Алтайском крае за прошедшую неделю (с 19 по 25 октября) зарегистрировали 11,8 тысячи новых случаев заболевания ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это на 4,3 процента меньше, чем было зафиксировано неделей ранее.
В связи с выходом медведей к людям в Республике Алтай продолжают реализовывать мероприятия по обеспечению безопасности местных жителей. Так, в Турочакском районе решили продлить режим повышенной готовности еще на три недели.
Военнослужащий из Алтайского края пропал в зоне проведения СВО. Его супруга стала получать денежные средства в рамках социальной поддержки. Однако она перестала жить с мужем еще до заключения им контракта. В связи с этим женщину лишили выплат.