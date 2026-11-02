Не жили вместе 10 лет: в Алтайском крае жену бойца СВО лишили соцподдержки

Военнослужащий из Алтайского края пропал в зоне проведения СВО. Его супруга стала получать денежные средства в рамках социальной поддержки. Однако она перестала жить с мужем еще до заключения им контракта. В связи с этим женщину лишили выплат.