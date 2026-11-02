Совбез РФ зафиксировал снижение преступности за девять месяцев 2026 года

В России за девять месяцев 2026 года число преступлений сократилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РФ. Ведомство оценило оперативную обстановку в стране как стабильную, несмотря на проведение специальной военной операции.