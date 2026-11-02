Ксения Аскерова
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Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете на 2027 год. Об этом говорится в официальном заявлении королевского дворца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, переговоры пройдут на полях саммита АТЭС.
Министерство промышленности и строительства Казахстана утвердило новые правила ввоза транспорта. С 30 декабря жители страны не смогут ввезти автомобиль для личного пользования, если он выпущен более пяти лет назад. Также запрещён ввоз машин с экологическим классом ниже Евро-5.
Гуманитарная миссия в городе Алёшки Херсонской области официально завершилась 1 ноября в 23:59. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции.
Российский фрегат «Маршал Шапошников» совершил деловой заход в порт Виктория — столице Сейшельских Островов. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). В рамках визита пройдут совместные антипиратские военно-морские учения.
Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки не раньше февраля 2027 года. Об этом 2 ноября сообщили финансовые аналитики в беседе с «Известиями». В декабре регулятор сохранит ставку на уровне 14%. Вероятность смягчения денежно-кредитной политики в этом году практически равна нулю.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на сайте кабмина. Мера направлена на обеспечение сырьём российских промышленных предприятий.
Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) задержал в городе Атырау десять человек, подозреваемых в подготовке насильственного изменения конституционного строя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Наличие у России собственного культурного суверенитета не означает, что страна изолирована от участия в мировых процессов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Международной недели «Народы России». По её словам, страна сохранит открытость к обмену при защите собственных ценностей.
Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся тяжёлым. Она находится в реанимации из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили ТАСС в семье артистки.
В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения из-за перегрузки электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщила компания «Севастопольэнерго». Мера необходима для предотвращения аварий в энергосистеме.
Бывший президент США Билл Клинтон заявил о восхищении Дональда Трампа Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Clash Report. Клинтон также отметил уважение нынешнего главы Белого дома к лидерам Китая и Северной Кореи.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер может подать в отставку в связи с бюджетным кризисом в стране. Об этом сообщает издание De Standaard со ссылкой на источник. Политик намерен обсудить ситуацию с королём Филиппом. Причина кроется в неспособности правительства согласовать бюджет.
Министерство финансов России разработало законопроект об автоматическом переводе с 1 апреля 2027 года пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Под новые правила попадут средства «молчунов» и накопления в негосударственных пенсионных фондах.
Экипаж самолёта Learjet 60 сообщил об обледенении и турбулентности незадолго до катастрофы в американском Гринэкресе. Об этом сообщает издание AIN Online.
Харьковская областная военная администрация (ОВА), которая находится в подчинении Киеву, приняла решение эвакуировать администрацию и жителей Слатина из-за приближения фронта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
В России за девять месяцев 2026 года число преступлений сократилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РФ. Ведомство оценило оперативную обстановку в стране как стабильную, несмотря на проведение специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу. Переговоры состоятся 18–19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт «Интерфакс».
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект. Документ устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2027 год. Этот срок составит 270 месяцев или 22,5 года, сообщают «Известия». Профильный комитет нижней палаты уже рекомендовал принять документ в первом чтении.
Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе. Один из них, который является супертанкером, загорелся, сообщает агентство IRNA. Оба судна остановились после взрывов.
Четыре человека, пострадавшие при пожаре на Межегейском месторождении в Туве, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики агентству «Интерфакс». Всего при возгорании травмы получили 11 человек.
Православный проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в его соцсетях последователи. В последнее время Лапкин тяжело болел.
Кирилл Хижинский занял пост временно исполняющего обязанности мэра Владивостока. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Константин Шестаков на своей странице в Max.
Американский журналист Такер Карлсон допустил ядерный удар США по Ирану в ближайшие дни. На такое решение может повлиять давление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В Самарской области отразили атаку Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на своей странице в Max.
США разместили на авиабазах в Израиле 43 самолёта-заправщика, которые позволят обеспечить топливом стратегическую и тактическую авиацию для ударов по Ирану. Об этом сообщает британский ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).
Президент Украины Владимир Зеленский вынужден регулярно выпрашивать у западных партнёров боеприпасы и средства ПВО. Киеву критически не хватает этих ресурсов перед зимой. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристофф Ваннер.
Российские военные специалисты помогли Центрально-Африканской Республике (ЦАР) восстановить армию. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
Испанская композитор и пианистка Мария Луиса Манчадо Торрес погибла в железнодорожной катастрофе, которая произошла 28 октября в Толедо в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Об этом сообщает El País со ссылкой на заявление представителей властей.
Жительницу Череповца оштрафовали за разжигание ненависти в социальной сети к представителями власти на фоне возникших проблем со строительством поликлиники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».