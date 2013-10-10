Наталья Полянская
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О том, что это не просто приятельница, красноречиво свидетельствует тот факт, что Андрей и прекрасная незнакомка нежно держатся за руки.
Римма Маркова хохочет так, что трясутся стены. Она может назвать себя «коровой», но тут же кокетливо поправить шикарное вечернее платье и пригладить волосы. Она по-прежнему Женщина, хотя 3 марта актрисе исполнилось 88.
В Павловский дворец 13 февраля хлынули толпы восторженных посетителей, ведь там открылась "выставка года". Посуду из знаменитого клада Нарышкиных, обнаруженного в потайной комнате флигеля для прислуги на улице Чайковского в Петербурге, теперь смогут рассмотреть не только искусствоведы. На обозрение публики предсьавлено более 300 предметов. Правда, это далеко не весь найденный клад, а лишь его часть, однако и от того, что можно увидеть, дух захватывает.