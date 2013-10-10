Клад Нарышкиных останется в России

В Павловский дворец 13 февраля хлынули толпы восторженных посетителей, ведь там открылась "выставка года". Посуду из знаменитого клада Нарышкиных, обнаруженного в потайной комнате флигеля для прислуги на улице Чайковского в Петербурге, теперь смогут рассмотреть не только искусствоведы. На обозрение публики предсьавлено более 300 предметов. Правда, это далеко не весь найденный клад, а лишь его часть, однако и от того, что можно увидеть, дух захватывает.