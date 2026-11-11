Сергей Донцов
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В октябре 2026 года умер Анатолий Кашпировский. Все телеканалы вдруг стали вспоминать его «творчество»: полные залы и его якобы целительные манипуляции. Мне же он вспоминается в связи с другим.
Ох уж это наше поклонение иностранным словам! Ну откуда в многовековой России слово «мэр»? Сколько было чисто российских слов для обозначения первого лица во всей стране или на ее огромной территории: это и князь, и великий князь, и царь, и, наконец, император. Ну а на частях России это губернатор, военный генерал-губернатор, городничий, староста и т.п.
Мне есть что вспомнить небезынтересное для читателей. Считаю, что это стоит публикации, так как мне уже за 70. Не хотелось бы унести память с собою. Время, как всегда, летит, и даже не верится, что прошло уже так много лет.
Анализ интересов неких политических лидеров, за которыми якобы скрываются интересы целых стран и народов, — любимая тема обсуждений сегодня. Чаще всего публично они обозначены лишь в общих чертах, а интересы народов вытекают из неких социальных опросов и надписей на плакатах.
Народный артист РФ и Украины Владимир Бортко в декабре 2025 года вдруг объявил, что он отрекается от своего же фильма «Собачье сердце», так как этот фильм — клевета на советскую власть. Вот уж от кого не ожидал!
В известном учении К.Маркса есть простенькая формула капиталистического производства: «товар — деньги — товар», а дальше прибыль, сверхприбыль и далее — нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал.