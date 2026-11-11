Об артистах, художниках и двух писателях: как сохраняли культуру и веру в 1990-е

Мне есть что вспомнить небезынтересное для читателей. Считаю, что это стоит публикации, так как мне уже за 70. Не хотелось бы унести память с собою. Время, как всегда, летит, и даже не верится, что прошло уже так много лет.