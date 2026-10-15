Свистят они, как пули: на ПМЭФ обсудили регулирование информационных войн

"Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности". Суть сессии, прошедшей в среду на полях Петербургского международного экономического форума, передает уже ее название. Это далеко не первая дискуссия на эту тему, но, в отличие если не от всех, то от многих ей подобных, эта не ограничилась констатацией проблемы: была предпринята и попытка отыскать решение. Правда, впечатление, что решение найдено, не сложилось.