Владимир Данилов
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"Россия, Глобальный Юг и Запад: Генассамблея ООН и сдвиги в глобальном информационном ландшафте". Так звучала тема очередного заседания Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, прошедшего в минувший четверг. Напомним, что 81-я сессия Генеральной Ассамблеи начала свою работу 8 сентября этого года.
Служба внешней разведки России выступила с изложением своей позиции по поводу событий, представленных официальным Берлином как "попытка атаки на аэропорт Лейпциг/Галле". "По поступающей в СВР информации, многие на Западе лишь делают вид, что верят руководству Германии, которое голословно возложило на Россию вину за недавний "дроновый инцидент" в аэропорту немецкого Лейпцига", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР, размещенном на официальном сайте ведомства.
Велика России и много в России, увы, проблем. А этим летом стало еще больше. Есть, право, чем заняться представителям власти. Так что тема последнего заседания Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ - "Человек как автор информационной революции или как раб информационной революции? Поиски баланса", - может на первый взгляд показаться несколько далекой от актуальной повестки. Но это впечатление обманчиво.
Слухи о смерти международного права сильно преувеличены. Так можно вкратце передать суть выступления председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова на XIV Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Более того, по мнению сенатора, в последнее время значение международного права в мире растет, оно вновь становится фактором мировой политики, и это вполне отвечает интересам Российской Федерации.
"В Европе утверждается новая религия, причем гораздо более абсолютная и более тоталитарная, чем те системы убеждения, которые там существовали прежде", - заявил глава Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Речь сенатора прозвучала в ходе сессии, тема которой была сформулирована так: "Похищение Европы: невыученные уроки истории. Какое будущее европейцы украли у себя и следующих поколений?"
"Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности". Суть сессии, прошедшей в среду на полях Петербургского международного экономического форума, передает уже ее название. Это далеко не первая дискуссия на эту тему, но, в отличие если не от всех, то от многих ей подобных, эта не ограничилась констатацией проблемы: была предпринята и попытка отыскать решение. Правда, впечатление, что решение найдено, не сложилось.
"Дезинформация становится не разовым, а системным, структурированным явлением", - заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, выступая на "круглом столе", прошедшем в рамках Международного форума по безопасности. Тема состоявшейся дискуссии: "Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны против мирового большинства за сохранение гегемонии".
"Мы должны создать суверенный российский чемодан, наполненный нашим суверенным искусственным интеллектом". Призыв главы Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, прозвучавший в ходе проведенного комиссией "круглого стола" на тему "Информация и искусственный интеллект: взаимосвязь, вызовы и угрозы", без контекста понять невозможно. Так что обо всем по порядку.
Союз журналистов Москвы совместно с Комиссией Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ провели «круглый стол» на тему: «Алгоритмы самозащиты: роль СМИ в схватке с кибермошенничеством». В дискуссии приняли участие сенаторы, представители Госдумы, правительства, правоохранительных органов, журналистского и экспертного сообществ.
"Украина разгромила силы НАТО", - то ли с ужасом, то ли восторгом пишет немецкий таблоид Bild. Заголовок, как и свойственно заголовкам в таблоидах, несколько раздувает масштаб события: газетный материал посвящен не реальным сражениям, а военным маневрам. Но раздута сенсация не так уж сильно: разгром, хоть и на учениях, все-таки был. Полный разгром.
Из Екатеринбурга пришла печальная новость: 20 февраля на 94 году жизни скончался Александр Авдонин. Жизненный путь Александра Николаевича содержит много значимых вех и много ипостасей: доктор геолого-минералогических наук (ученую степень он получил за работу "Методы магниторазведки как основа прогнозирования, поисков и разведки магнетитовых месторождений Урала и Зауралья"), краевед, историк, писатель...
"Не надо отвечать на подозрительные звонки, — заявил сенатор Алексей Пушков, открывая заседание возглавляемой им Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ (заседание было посвящено теме борьбы с кибермошенничеством). — Почему-то это никак не доходит до большой части нашего населения". "Телефонная грамотность" граждан — первая и, пожалуй, самая надежная линия обороны в этой войне. Но появились здесь в последнее время и иные редуты. А скоро их будет еще больше.