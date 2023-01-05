На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил семикилометровый столб пепла

В четверг утром вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря. Об активности вулкана сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Пепловый шлейф, как отмечается, распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На данном пути распространения населенные пункты отсутствуют, подчеркивается в сообщении. Туристических групп в районе вулкана на данный момент тоже нет.

Тем не менее для Шивелуча установлен оранжевый код авиаопасности.

Шивелуч - один из крупнейших камчатских вулканов. Расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около пяти тысяч человек.