В приграничном регионе в результате атак ВСУ погиб мирный житель

В Запорожской области в ходе атак ВСУ погиб 1 человек, 10 человек ранены

За минувшие сутки на территории Запорожской области зафиксирована серия целенаправленных ударов по гражданским объектам и мирным населённым пунктам. В результате атак есть погибший и пострадавшие.

Трагический инцидент произошёл в Приморском муниципальном округе — вблизи села Инзовка при атаке погиб человек, сообщает Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области. Ещё один эпизод зафиксирован в Весёловском муниципальном округе около села Чкалово: здесь под удар попал пассажирский микроавтобус, в результате чего травмы получил 41-летний мужчина.

Под удары попали гражданские автомобили. В частности, в Куйбышевском муниципальном округе на дороге между сёлами Смирново и Алексеевка пострадал легковой автомобиль — два человека находятся в больнице. На трассе Днепрорудное — Весёлое была атакована машина скорой медицинской помощи из-за чего та вспыхнула. В результате пострадали четверо.

В Приазовском муниципальном округе возле села Владимировка ранения получили два человека — 57 и 44 лет. Кроме того, в Токмаке на улице Тельмана после атаки дрона в медицинское учреждение был госпитализирован 56-летний мужчина.

Ранее мужчина серьезно пострадал в результате пожара в частном доме. Он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.

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