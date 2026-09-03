Железнодорожная катастрофа в Испании принесла горе не только в этой стране: по данным властей, среди погибших граждане США, Японии, Канады, других государств. Авария на испанской железной дороге, ставшая одним из самых смертоносных железнодорожных происшествий в Европе в этом столетии, унесла жизни 69 человек, в том числе 54 граждан Испании.
Ошибочное решение о возобновлении движения стало причиной катастрофы в Испании. Как выяснилось, скоростной поезд Renfe был пущен на красный сигнал светофора, нарушив протокол, и врезался в стоявший поезд Iryo между Морой и Оргасом недалеко от Толедо. Известно, что погибли по меньшей мере 68 человек, около 80 получили ранения.
В Испании утром 28 октября на участке между населенными пунктами Урда и Оргас в провинции Толедо произошло столкновение высокоскоростных поездов. В результате крушения четыре вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. По информации региональных властей Кастилии-Ла-Манчи, число погибших возросло до 64 человек. Движение на железнодорожной линии Мадрид—Андалусия приостановлено.
В Крыму ликвидируют последствия стихии, обрушившейся на полуостров. Из-за сильнейших ливней зафиксированы подтопления. В Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте и Бахчисарайском районе из-за штормового ветра падали деревья и столбы освещения. Сильнее всего пострадал поселок Кореиз, где за двое суток выпало около 400 миллиметров осадков. Местные жители рассказали «МК» об обстановке.
По меньшей мере 29 человек, включая 28 детей младше 13 лет, погибли при обрушении крыши начальной школы в Пакистане. Кроме того, ещё более 45 пострадавших доставлены в больницу Леди Рединг. Как полагают, под завалами могут оставаться другие дети. Трагедия произошла на фоне серии аналогичных инцидентов по всей стране, которые местные СМИ связывают с несоответствием строительных стандартов и ненадлежащим техническим обслуживанием.
Международный комитет Красного Креста предупреждает, что больницы в Йемене переполнены из-за «беспрецедентного роста» числа огнестрельных ранений на фоне возобновившейся в июле гражданской войны, а хрупкая система здравоохранения сталкивается с критической нехваткой хирургических материалов, анестетиков и кислорода.
26 августа в Непале произошло страшное наводнение, причиной которого стал сход ледника. Последствия катастрофические: тысячи погибших и пропавших без вести, разрушены и повреждены дороги, гидроэлектростанции. Люди лишились домов и теперь ютятся в палатках среди джунглей.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала жителей прибрежных районов Халиско, Колимы, Наярита и Мичоакана оставаться в укрытии из-за урагана «Саймон», которого отнесли к штормам четвёртой категории. Скорость ветра достигает 240 километров в час, а Национальный центр по борьбе с ураганами США предупреждает о дополнительных осадках до 16 дюймов в некоторых районах юго-западной Мексики.
По меньшей мере 109 человек погибли после того, как судно перевернулось у побережья восточноафриканской Республики Джибути, сообщает агентство ООН. Среди погибших – как минимум 15 детей. Но количество жертв, судя по всему, окажется гораздо большим – пропавшими без вести числятся еще 116 человек.
Эпицентр взрыва на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье, по предварительным данным, находился в помещении цеха №4. Этот цех считался вредным производством; ранее сотрудники данного подразделения завода неоднократно судились, чтобы доказать право на повышенную пенсию.
Тысячи жителей Бангкока проснулись в воскресенье, 27 сентября, в убежищах после наводнения, вызванного проливными дождями. Вода затопила дома и дороги в таиландской столице; некоторые уже начали сушить жилища и вещи, сообщает The Guardian.
Чудовищная авария, участниками которой стали 8 машин, произошла в воскресенье во второй половине дня на внешней стороне 103 километра МКАД. В очередь из автомобилей, которая выстроилась на заправку, на бешеной скорости врезался грузовик — два человека погибли на месте.
Согласно исследованию, 2025 год стал одним из самых засушливых за всю историю наблюдений для рек по всему миру. Анализ мировых ресурсов показал, что в прошлом году объём мировых запасов пресной воды сократился на 42% по сравнению с обычным уровнем.
В результате крушения вертолета новостной компании NBC в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения. Авария произошла в тот момент, когда съемочная группа освещала в Лос-Анджелесе ДТП с участием автобуса, в результате которого несколькими часами ранее погибли по меньшей мере два человека.
Извержение итальянского вулкана Этна подняло облака вулканического пепла на высоту четырех километров в небо, вызвав перебои в движении транспорта и объявление «красной тревоги» в районе Катании на Сицилии. Путешественникам, совершающим рейсы в Катанию, настоятельно рекомендуется проверять статус своего самолёта после того, как сотни рейсов были отменены или перенесены в другие аэропорты.
В Париже начинается суд над 14 мужчинами по делу о самой смертоносной переправе мигрантов через Ла-Манш, сообщает The Guardian. Крушение надувной лодки в 2021 году привело к гибели или исчезновению 31 человека, включая семилетнего ребенка.
При снежно-ледовом обвале в КБР погибло 11 человек, еще шестерых ищут. Трагедия на горе Мижирги в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии оказалась масштабнее, чем сообщалось изначально. Под снежно-ледовый обвал попали 33 человека. 10 человек из группы смогли спастись, шестеро с различными травмами госпитализированы, 11 альпинистов погибли, судьба еще шестерых остается неизвестной, их поиски продолжаются.
Поздним вечером на гористом острове Фогу, входящем в архипелаг Кабо-Верде, произошла жуткая авария. Сообщается, что пассажирский автобус, перевозивший преимущественно школьников и подростков, съехал с горной дороги в районе Кампанас-де-Сима и рухнул примерно на 30 метров в крутой овраг, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, а несколько раненых были доставлены в ближайшую больницу.
Двое рабочих были извлечены живыми из туннеля гидроэлектростанции через девять дней после катастрофического внезапного наводнения в Непале и китайском Тибете. Официальные лица сообщили, что рабочие были благополучно спасены из туннелей, которые находились на глубине 170 метров
По словам представителя властей, десятки рабочих, оказавшихся в ловушке в гидротехническом тоннеле в Непале, могут быть еще живы. Около 46 человек, предположительно, оказались заблокированы в «похожем на комнату» сооружении в тоннеле гидроэлектростанции на границе Непала и Тибета.