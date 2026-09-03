Произошло неожиданное обрушение крыши: погибли десятки детей

По меньшей мере 29 человек, включая 28 детей младше 13 лет, погибли при обрушении крыши начальной школы в Пакистане. Кроме того, ещё более 45 пострадавших доставлены в больницу Леди Рединг. Как полагают, под завалами могут оставаться другие дети. Трагедия произошла на фоне серии аналогичных инцидентов по всей стране, которые местные СМИ связывают с несоответствием строительных стандартов и ненадлежащим техническим обслуживанием.