Куда предпринимателю обратиться за знаниями: эксперты дали эффективные рекомендации

Любой предприниматель, в первую очередь, обычный человек. Но перед тем, как решиться сделать важный и ответственный шаг, открыть свое дело, нужно собрать информацию из различных источников и, главное, не делать скоропалительных выводов и не полагаться на советы знакомых. Тут важно – дров не наломать. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» мер поддержки, позволяющих сделать легкий старт, множество. Главное, что это все прозрачно и безопасно для предпринимателей.