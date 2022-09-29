Меры поддержки работают: предприниматели рассказали о личном опыте
Несмотря на международные санкции, деловая активность в России критически не проседает. Положительного результата в столь непростых геополитических условиях удалось достичь в том числе из-за текущих программ государственной поддержки. Например, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в сентябре прошлого года в Петропавловске-Камчатском Ирина Чечетка открыла первую на Камчатке архитектурную мастерскую, а Галина Рогова из Барнаула начала развивать свое кондитерское дело.