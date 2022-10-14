Искать работу людям с ограниченными возможностями здоровья стало проще
Устроиться на работу человеку с ограничением по здоровью всегда было непросто. Самостоятельный поиск для таких соискателей нередко оборачивался месяцами хождения по собеседованиям и чередой отказов. Благодаря модернизации центров занятости, которая проводится по национальному проекту «Демография», ситуация меняется. Как современные центры занятости оказывают инвалидам помощь в трудоустройстве, переобучении и поиске себя на рынке труда – в материале «МК».