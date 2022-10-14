Всесторонняя поддержка: какие выплаты положены российским семьям с детьми

Сегодня в России делается все, чтобы помочь молодым родителям почувство-вать себя увереннее и не откладывать появление детей на поздний срок. Государ-ство предусмотрело самые разные меры поддержки: от выплат на детей и мате-ринского капитала до помощи родителям в поиске работы с удобным графиком. Рассчитывать на помощь могут не только многодетные семьи, но и пары с одним ребенком. Подробнее о выплатах и пособиях на 2022 год рассказываем в нашем материале.